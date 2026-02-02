एज्युकेशन जॉब्स

री-रजिस्ट्रेशन अजून केलं नाही? IGNOU ने दिली शेवटची संधी; जाणून घ्या नेमकी प्रक्रिया...

IGNOU Re-Registration 2026 Last Date Extended : वेळेत री-रजिस्ट्रेशन करू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी हा मोठा दिलासा मानला जातो आहे. आता विद्यार्थी १५ फेब्रुवारीपर्यंत पुन्हा नावनोंदणीची करू शकणार आहेत.
IGNOU extends January 2026 re-registration deadline till February 15

IGNOU extends January 2026 re-registration deadline till February 15

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

IGNOU extends January 2026 re-registration deadline till February 15 : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ म्हणजे IGNOU मध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. विद्यापीठाने जानेवारी २०२६ या शैक्षणिक सत्रासाठी री-रजिस्ट्रेशनची मुदत वाढवली आहे. त्यानुसार आता विद्यार्थी १५ फेब्रुवारीपर्यंत पुन्हा नावनोंदणीची करू शकणार आहेत. वेळेत री-रजिस्ट्रेशन करू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी हा मोठा दिलासा मानला जातो आहे.

Loading content, please wait...
Indira Gandhi University
Online Registration
Registration Fee
Indira Gandhi National Open University
Open University

Related Stories

No stories found.