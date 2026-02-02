री-रजिस्ट्रेशन अजून केलं नाही? IGNOU ने दिली शेवटची संधी; जाणून घ्या नेमकी प्रक्रिया...

IGNOU extends January 2026 re-registration deadline till February 15 : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ म्हणजे IGNOU मध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. विद्यापीठाने जानेवारी २०२६ या शैक्षणिक सत्रासाठी री-रजिस्ट्रेशनची मुदत वाढवली आहे. त्यानुसार आता विद्यार्थी १५ फेब्रुवारीपर्यंत पुन्हा नावनोंदणीची करू शकणार आहेत. वेळेत री-रजिस्ट्रेशन करू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी हा मोठा दिलासा मानला जातो आहे. .री-रजिस्ट्रेशन हे मुळात IGNOUमध्ये आधीपासून शिकत असलेल्या तसेच पुढील सेमिस्टर किंवा पुढील शैक्षणिक वर्षासाठी प्रवेश घ्यायचा असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी आहे. हा नियम Open and Distance Learning (ODL) तसेच ऑनलाइन प्रोग्राम्समध्ये नावनोंदणी केलेल्या भारतीय व आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांनाही लागू आहे..KVS Recruitment 2026: शिक्षण क्षेत्रात नोकरीची संधी! KVS मध्ये 987 स्पेशल एजुकेटर मेगा भरती लवकरच; जाणून घ्या वयोमर्यादा आणि निवड प्रक्रिया.प्रत्येक नव्या सेमिस्टर किंवा नवीन वर्षात प्रवेश करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना री-रजिस्ट्रेशन अनिवार्य आहे. ठरलेल्या मुदतीत ही प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास पुढील सेमिस्टर प्रवेश मिळत नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच वर्ष वाया जाऊ शकतं. अशा परिस्थितीत तारीख वाढवण्याचा निर्णय विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो आहे..हे री-रजिस्ट्रेशन फक्त ऑनलाइन पद्धतीनेच करता येणार आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांना अधिकृत वेबसाइट onlinerr.ignou.ac.in वर जाऊन नोंदणी करावी लागणार आहे. इतर कोणत्याही माध्यमातून पाठवलेले अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत, असं IGNOU कडून सांगण्यात आलं आहे. लॉगिनसाठी युजरनेम आणि पासवर्ड आवश्यक असणार आहे..Upcoming Job 2026: जॉब सीकर्ससाठी खुशखबर! जानेवारीत सेना, DRDO आणि पोस्ट ऑफिसमध्ये संधी.जानेवारी २०२६ सत्रासाठी री-रजिस्ट्रेशनचे शुल्क ३०० रुपये आहे. ऑनलाईन पद्धतीनेच हे शुल्क भरावे लागणार आहे. त्यानंतरच अर्ज ग्राह्य धरला जाणार आहे. महत्त्वाचं म्हणजे री-रजिस्ट्रेशनदरम्यान काही आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावी लागणार आहेत. यामध्ये पासपोर्ट साईज फोटो, स्वाक्षरी, शैक्षणिक प्रमाणपत्रे, अनुभव प्रमाणपत्र आणि जात प्रमाणपत्र यांचा समावेश आहे..री-रजिस्ट्रेशनची प्रक्रियासर्वप्रथम onlinerr.ignou.ac.in या अधिकृत वेबसाइटवर जा.जानेवारी २०२६ री-रजिस्ट्रेशनचा पर्याय निवडा, युजर आयडी, पासवर्ड आणि सिक्युरिटी पिन टाकून लॉगिन करा.लॉगिननंतर संबंधित कोर्स निवडा, फी भरा आणि फॉर्म सबमिट करा.शेवटी कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड किंवा प्रिंट करून ठेवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.