एज्युकेशन जॉब्स

Government School Closures: गेल्या पाच वर्षांत किती सरकारी शाळा बंद झाल्या? शिक्षण मंत्र्यांकडून आले धक्कादायक आकडे समोर

Education Minister Report 2026: देशभरात गेल्या पाच वर्षात किती सरकारी शाळा बंद झाल्या, याची आकडेवारी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सभागृहात जाहीर केली. चला तर जाणून घेऊयात सविस्तर माहिती.
Maharashtra government school closure list 2026 update: गेल्या पाच वर्षात देशभरातील सरकारी शाळांमध्ये काही प्रमाणात बदल झाला आहे. काही शाळा बंद झाल्याची माहिती केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी सभागृहात जाहीर केली आहे.

या आकडेवारीने शिक्षण क्षेत्रातील वास्तविक परिस्थिती समोर आणली असून, विशेषतः ग्रामीण आणि गरीब भागातील मुलांच्या शिक्षणावर होणाऱ्या परिणामांबाबत चिंता वाढली आहे. चला तर पाहूया, गेल्या पाच वर्षात किती शाळा बंद झाल्या, त्याची करणे काय होती. मुलांच्या शिक्षणावर काय परिणाम झाला आहे.

