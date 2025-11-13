India Post Bank Bharti: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेत मेगा भरती! ३०९ जागांसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू; जाणून घ्या पात्रता, अटी आणि शेवटची तारीख

India Post Payments Bank Mega Recruitment: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक ने मोठी भरती जाहीर केली आहे. बँकेकडून सहाय्यक व्यवस्थापक आणि कनिष्ठ सहयोगी या पदांसाठी एकूण ३०९ रिक्त पदांसाठी भरती होणार आहे..इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांना ११ नोव्हेंबर २०२५ पासून अर्ज करता येईल, तर अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ही १ डिसेंबर २०२५ आहे. तरी पात्र आणि इच्छुक उमेदवारांनी अर्ज करण्यापूर्वी सर्व आवश्यक अटी काळजीपूर्वक वाचावे आणि ऑनलाइन पद्धतीने ippbonline.com या संकेतस्थळावरून अर्ज करावा.Winter Baby Care : थंडीच्या दिवसात बाळाला सर्दी- खोकला होऊ नये, यासाठी कोणती विशेष काळजी घ्यावी...जाणून घ्या.भरतीची संपूर्ण माहितीसहाय्यक व्यवस्थापक (Assistant Manager): ११० जागाकनिष्ठ सहयोगी (Junior Associate): १९९ जागाएकूण पदे: ३०९अर्जाची सुरुवात: ११ नोव्हेंबर २०२५अर्जाची शेवटची तारीख: १ डिसेंबर २०२५.शैक्षणिक पात्रता आणि अनुभव1. ज्युनियर असोसिएटउमेदवार कोणत्याही शाखेत पदवीधर असावा.वयोमर्यादा: २० ते ३२ वर्षे (१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी).पदवी पूर्ण केल्यानंतर, संबंधित क्षेत्रात किमान ३ वर्षांचा अनुभव आवश्यक आहे.अनुभव सीडीए पातळी ४, ५, ६ किंवा आयडीए वेतनश्रेणी डब्ल्यू-४, ५, ६ मध्ये असावा.2. असिस्टंट मॅनेजरउमेदवार कोणत्याही शाखेत पदवीधर असावा.वयोमर्यादा: २० ते ३५ वर्षे.अनुभव आवश्यक:सीडीए लेव्हल-७ मध्ये ५ वर्षे,आयडीए लेव्हल ई-१/ई-० मध्ये ३ वर्षे,किंवा लेव्हल-८ मध्ये ३ वर्षांचा अनुभव..अर्ज शुल्कया भरतीसाठी सर्व उमेदवारांना ७५०/- अर्ज शुल्क भरावे लागेल.निवड प्रक्रियाउमेदवारांची निवड प्रामुख्याने पदव्युत्तर परीक्षेत मिळालेल्या गुणांच्या टक्केवारीवर आधारित असेल. तथापि, बँकेकडून आवश्यकतेनुसार ऑनलाइन परीक्षा, गट चर्चा (जीडी) किंवा मुलाखत घेण्याची शक्यता आहे. जर दोन्ही उमेदवारांचे गुण समान असतील तर ज्येष्ठतेनुसार (वयाने मोठे) प्राधान्य दिले जाईल.टक्केवारी काढताना लक्षात ठेवावे असे मुद्देसर्व विषयांचे (मुख्य आणि माध्यमिक) गुण घेऊन दहावीपर्यंतचे टक्केवारी अचूक द्यावी.विद्यापीठाच्या सूत्रानुसार CGPA/GPA टक्केवारीत रूपांतरित केले जाईल याची कृपया नोंद घ्या.कोणतीही माहिती न दिल्यास, अर्ज पूर्णपणे रद्द केला जाईल.एनओसी (ना हरकत प्रमाणपत्र) संबंधित नियम.Youth Travel India: ट्रॅव्हल आता फक्त शौक नाही, तर भारतीय तरुणांची बनली जीवनशैली; जाणून घ्या आकडेवारी.अर्ज करताना, उमेदवाराने त्याच्या/तिच्या विद्यमान संस्थेकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (ना हरकत प्रमाणपत्र) सादर करणे बंधनकारक आहे. त्यामध्ये खालील गोष्टींचा उल्लेख करणे आवश्यक आहेगेल्या ५ वर्षात केलेल्या शिस्तभंगाच्या कारवाईची माहिती.सक्षम अधिकाऱ्यांकडून दक्षता मंजुरी.निवड झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत निवृत्त होण्याची हमी.वरील निकष पूर्ण न केल्यास उमेदवाराचा अर्ज गुणवत्ता यादीतून रद्द केला जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.