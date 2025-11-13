एज्युकेशन जॉब्स

India Post Bank Bharti: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेत मेगा भरती! ३०९ जागांसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू; जाणून घ्या पात्रता, अटी आणि शेवटची तारीख

Eligibility Criteria for India Post Payments Bank: बँकिंग क्षेत्रात शिक्षण घेतलेले आणि नोकरीच्या शोधात असलेले युवकांसाठी सुवर्णसंधी चालून आली आहे. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक (IPPB) ने ३०९ जागांसाठी भरती जाहीर केली आहे. चला जाणून घेऊया अर्ज करण्यासाठी अटी आणि शेवटची तारीख काय आहे
Monika Shinde
Updated on

India Post Payments Bank Mega Recruitment: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक ने मोठी भरती जाहीर केली आहे. बँकेकडून सहाय्यक व्यवस्थापक आणि कनिष्ठ सहयोगी या पदांसाठी एकूण ३०९ रिक्त पदांसाठी भरती होणार आहे.

