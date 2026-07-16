Unemployment News: देशातील बेरोजगारीचा दर ५.५ टक्क्यांवर स्थिर; जूनमध्ये महिलांमधील बेरोजगारी वाढली, तरुणांबाबतही चिंताजनक आकडे

Unemployment Data News: जूनमध्ये देशातील बेरोजगारीचा दर मे महिन्याप्रमाणेच ५.५ टक्क्यांवर स्थिर राहिला आहे. पुरुषांमधील बेरोजगारीच्या दरात घट झाली असली, तरी महिलांमधील बेरोजगारीचा दर मात्र वाढला असल्याचे सांख्यिकी मंत्रालयाने आज प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीवरून समोर आले आहे..सांख्यिकी मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या ‘पिरियॉडिक लेबर फोर्स सर्व्हे’नुसार, महिलांमधील बेरोजगारीचा दर मे महिन्यातील ५.६ टक्क्यांवरून जूनमध्ये ५.९ टक्क्यांपर्यंत वाढला, तर पुरुषांमधील हा दर ५.४ टक्क्यांवरून ५.३ टक्क्यांपर्यंत खाली आला..अमेरिकेत महागाईचा भडका! भारतीयांवर मोठी जबाबदारी; रघुराम राजन यांच्यासह या ३ व्यक्ती फेडच्या टास्क फोर्समध्ये .विविध क्षेत्रांचा विचार करता, ग्रामीण भागातील बेरोजगारीचा दर मे महिन्यातील ५.१ टक्क्यांवरून जूनमध्ये किंचित घटून पाच टक्के झाला, तर शहरी भागातील बेरोजगारीचा दर ६.४ टक्क्यांवरून ६.६ टक्क्यांपर्यंत वाढला. या आकडेवारीमध्ये १५ वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या अशा व्यक्तींचा समावेश आहे ज्या बेरोजगार होत्या परंतु, सक्रियपणे काम शोधत होत्या. ही आकडेवारी ‘करंट वीकली स्टेटस’वर आधारित आहे. यात सर्वेक्षणापूर्वीच्या सात दिवसांमधील रोजगार किंवा काम शोधण्याच्या स्थितीचे मोजमाप करण्यात येते. या सर्वेक्षणात ग्रामीण आणि शहरी भागातील ८८, ९७५ कुटुंबे आणि ३, ७२, ८५२ व्यक्तींचा समावेश करण्यात आला होता..अधिकृत आकडेवारीनुसार, १५-२९ वर्षे वयोगटातील तरुणांमधील बेरोजगारीचा दर मे महिन्यातील १५.९ टक्क्यांवरून जूनमध्ये १६.२ टक्क्यांपर्यंत वाढला. तरुण पुरुषांमधील बेरोजगारीचा दर १४.९ टक्क्यांवरून १४.६ टक्क्यांपर्यंत खाली आला असला, तरी तरुण महिलांमधील हा दर १८.९ टक्क्यांवरून २०.७ टक्क्यांपर्यंत वेगाने वाढला..श्रमशक्तीतील सहभाग मोठ्या प्रमाणात स्थिरश्रमशक्तीतील सहभाग दर म्हणजेच काम करणाऱ्या किंवा काम शोधणाऱ्या लोकसंख्येचा हिस्सा जूनमध्ये ५४.४ टक्क्यांवर स्थिर राहिला. कामगार-लोकसंख्या गुणोत्तर किंवा रोजगार दरदेखील ५१.४ टक्क्यांवर स्थिर राहिला. पुरुषांचा श्रमशक्ती सहभाग दर मे महिन्यातील ७६.७ टक्क्यांवरून जूनमध्ये ७७ टक्क्यांपर्यंत वाढला, तर महिलांचा श्रमशक्ती सहभाग दर ३२.८ टक्क्यांवरून किंचित घसरून ३२.७ टक्क्यांवर आला. प्रादेशिक पातळीवर विचार करता, ग्रामीण भागातील श्रमशक्ती सहभाग दर ५६.६ टक्क्यांवर स्थिर राहिला, तर शहरी भागातील दर ४९.८ टक्क्यांवरून वाढून ५०.१ टक्के झाला. .PF Interest News: PF खातेदारांसाठी मोठी बातमी! 35 कोटी खात्यात PF व्याज जमा; मोबाईलवरून लगेच तपासा तुमच्या खात्यात पैसे आले का?.तरुणांच्या चिंतेत वाढतरुणांच्या बाबतीत श्रमशक्ती सहभाग दरात किंचित घट झाली आहे. जूनमध्ये तरुणांचा हा दर ४०.३ टक्के इतका नोंदवला गेला, जो मे महिन्यात ४०.४ टक्के होता. यात तरुण पुरुषांचा दर ६०.१ टक्क्यांवरून वाढून ६०.३ टक्के झाला, तर तरुण महिलांचा दर २०.३ टक्क्यांवरून घसरून २०.१ टक्के झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.