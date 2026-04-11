Indian Bank Jobs 2026 : बँकिंग क्षेत्रात करिअर करण्याची मोठी संधी! इंडियन बँकेत स्पेशलिस्ट ऑफिसरच्या ३५० पदांसाठी भरती सुरू; असा करा अर्ज

Eligibility Criteria for Indian Bank Jobs: सरकारी बँकेत उच्च पदावर नोकरी करण्याचं स्वप्न बरेच जण पाहात असतात. आणि तुम्ही देखील त्यातलेच एक असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे! आकर्षक पगार, उच्च पद आणि स्थिर करिअर; या तिन्ही गोष्टी एकाच वेळी मिळवण्याची सुवर्णसंधी आता उपलब्ध झाली आहे. इंडियन बँकने स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदांसाठी मोठी भरती जाहीर केली असून, बँकिंग क्षेत्रात करिअर घडवू इच्छिणाऱ्यांसाठी हा एक उत्तम चान्स मानला जात आहे..भरतीसाठीच्या रिक्त जागाया भरतीमध्ये विविध विभागांमध्ये पदे उपलब्ध आहेत. त्यापैकी काही महत्त्वाच्या जागा पुढीलप्रमाणे:मॅनेजर (क्रेडिट) – 80मॅनेजर (फायनान्शियल अॅनालिस्ट) – 40सीनियर मॅनेजर (क्रेडिट) – 20मॅनेजर (चार्टर्ड अकाउंटंट) – 10मॅनेजर (HR/मार्केटिंग) – प्रत्येकी 10असिस्टंट मॅनेजर (सिक्युरिटी) – 10 आयटी, रिस्क मॅनेजमेंट, फॉरेक्स, वेल्थ मॅनेजमेंट, इंजिनिअरिंग आदी क्षेत्रांमध्येही अनेक पदे उपलब्ध असून एकूण 350 जागांसाठी भरती होत आहे..शैक्षणिक पात्रतापदानुसार पात्रता वेगवेगळी आहे:आयटी विभागासाठी: कॉम्प्युटर सायन्स / आयटी / इलेक्ट्रॉनिक्स / टेलिकम्युनिकेशन यामधील इंजिनिअरिंग पदवी किंवा संबंधित विषयातील पदव्युत्तर पदवी आवश्यककाही पदांसाठी NIELIT B Level प्रमाणपत्रही ग्राह्यसंबंधित क्षेत्रात 1 ते 4 वर्षांचा अनुभव आवश्यकइतर पदांसाठीही संबंधित विषयातील पदवी आणि अनुभव आवश्यक आहे..वयोमर्यादाकिमान वय: 22 ते 27 वर्षे (पदानुसार)कमाल वय: 33 ते 35 वर्षेआरक्षित प्रवर्गांसाठी सूट:- SC/ST – 5 वर्षे- OBC – 3 वर्षे- PwBD – 10 वर्षे.पगारस्केल I: ₹48,480 – ₹85,920स्केल II: ₹64,820 – ₹93,960स्केल III: ₹85,920 – ₹1,05,280निवड प्रक्रियाउमेदवारांची निवड पुढील टप्प्यांद्वारे केली जाईल:शॉर्टलिस्टिंगलेखी/ऑनलाइन परीक्षामुलाखत.अर्जाची अंतिम तारीखअर्ज सुरू: 8 एप्रिल 2026शेवटची तारीख: 28 एप्रिल 2026अर्ज शुल्कSC/ST/PwBD: 175/-इतर सर्व उमेदवार: ₹1000/-.अर्ज कसा करावा?इंडियन बँकच्या अधिकृत वेबसाइट: Indian Bank | Your Own Bank :: Financial services company | Your Own Bank वर भेट द्या"Current Openings" विभागात जा"Recruitment of Specialist Officers 2026" लिंक निवडानवीन नोंदणी (Registration) करा किंवा लॉगिन कराअर्ज फॉर्म काळजीपूर्वक भराआवश्यक कागदपत्रे अपलोड कराशुल्क भरून अर्ज सबमिट कराफॉर्मची प्रिंटआउट जतन करा.