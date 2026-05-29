४५ हजार पगार, भत्ते आणि IIM मध्ये कामाची संधी! मुंबईत मॅनेजमेंट ट्रेनी पदांसाठी भरती जाहीर, जाणून घ्या पात्रता आणि अटी

मुंबई : देशातील प्रतिष्ठित व्यवस्थापन संस्थांपैकी एक असलेल्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट मुंबईने तरुणांसाठी एक उत्तम करिअर संधी जाहीर केली आहे. संस्थेने कंत्राटी तत्त्वावर मॅनेजमेंट ट्रेनीच्या १० पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. या भरतीअंतर्गत, ॲनालिटिक्स अँड डिसिजन सायन्स, ऑपरेशन्स अँड सप्लाय चेन, सस्टेनेबल मॅनेजमेंट, ओबीएचआर, मार्केटिंग आणि ॲडमिन या विभागांमध्ये नेमणुका केल्या जातील. .यापैकी सर्वाधिक ४ पदे ॲडमिन विभागासाठी ठेवण्यात आली आहेत. आयआयएम मुंबईतर्फे ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया २७ मे पासून सुरू झाली असून, इच्छुक उमेदवार १६ जून २०२६ रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत अर्ज करू शकतात. रिक्त पदासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांकडे संबंधित क्षेत्रात किमान ६० टक्के गुणांसह पदव्युत्तर पदवी, बी.टेक. किंवा समकक्ष व्यावसायिक पदवी असणे आवश्यक आहे..Mumbai Local: मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत! पाऊण तास रेल्वे ठप्प; प्रवाशांचा खोळंबा; कारण काय?.संस्थेने स्पष्ट केले आहे की, संबंधित अनुभव असलेल्या, पीएचडी करत असलेल्या किंवा पीएचडी करण्याची योजना असलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य दिले जाईल. सर्वसाधारण उमेदवारांसाठी कमाल वयोमर्यादा ३२ वर्षे असून, अनुभवी आणि पीएचडी उमेदवारांना ३५ वर्षांपर्यंत वयोमर्यादेत सवलत दिली जाईल. निवड प्रक्रियेमध्ये लेखी परीक्षा, कौशल्य चाचणी, मुलाखत, कागदपत्र पडताळणी आणि गुणवत्ता यादी यांचा समावेश असेल..निवड झालेल्या उमेदवारांना ३५,००० ते ४५,००० रुपये मासिक वेतन मिळेल. त्यांना ८,००० रुपये घरभत्ता, २,००० रुपये प्रवास भत्ता आणि ५०० रुपये मोबाईल फोन खर्चाची परतफेड देखील मिळेल. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट, मुंबईच्या माहितीनुसार, या नियुक्त्या सुरुवातीला एका वर्षाच्या करारावर असतील, जो उमेदवाराची कामगिरी आणि संस्थेच्या गरजेनुसार तीन वर्षांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो. त्यामुळे, एका प्रतिष्ठित संस्थेत अनुभव आणि आपल्या करिअरला नवीन दिशा देऊ इच्छिणाऱ्या तरुणांसाठी ही भरती एक सुवर्णसंधी मानली जात आहे..Kalyan: इंधन दरवाढीच्या निषेधार्थ काँग्रेसचे अनोखे आंदोलन; घोड्यावरून मोर्चा काढत नागरिकांना मेलोडीचे वाटप.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.