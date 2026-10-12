Indian Railway Recruitment: रेल्वेत सरकारी नोकरीची मोठी संधी! ३,५४८ जागा; कोण अर्ज करू शकतं जाणून घ्या

INDIAN RAILWAY RECRUITMENT FOR GRADUATE CANDIDATES: सरकारी नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांसाठी मोठी आनंदाची बातमी आहे. भारतीय रेल्वेने पदवीधर उमेदवारांसाठी तब्बल ३,५४८ रिक्त पदांवर भरती जाहीर केली आहे. या भरतीसाठी पात्र उमेदवारांना ६ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे. त्यामुळे रेल्वेत नोकरी करण्याची इच्छा असलेल्या उमेदवारांनी भरतीची पात्रता आणि अर्जाची प्रक्रिया जाणून घ्यावी..कोणत्या पदांसाठी भरती होणार?या भरतीमध्ये एकूण चार प्रकारच्या पदांचा समावेश आहे.गुड्स ट्रेन मॅनेजर: २,७५० पदेसीनियर क्लर्क कम टायपिस्ट: ३७१ पदेज्युनिअर अकाउंट्स असिस्टंट कम टायपिस्ट: ३०० पदेचीफ कमर्शियल कम तिकीट सुपरवायझर: १२७ पदे.RAC Train Ticket: ट्रेन तिकीट बुक करताना दिसणारा RAC म्हणजे काय? या तिकिटावर सीट मिळते का? जाणून घ्या.किती मिळणार पगार?चीफ कमर्शियल कम तिकीट सुपरवायझर या पदासाठी सातव्या वेतन आयोगानुसार सुरुवातीचे मूळ वेतन दरमहा ३५,४०० रुपये आहे. तर उर्वरित तीन पदांसाठी सुरुवातीचे मूळ वेतन दरमहा २९,२०० रुपये आहे. याशिवाय नियमानुसार इतर भत्तेही मिळू शकतात..शैक्षणिक पात्रता आणि वयोमर्यादाया भरतीसाठी उमेदवाराने मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून पदवी प्राप्त केलेली असणे आवश्यक आहे. संबंधित पदासाठी अधिसूचनेत नमूद केलेल्या अतिरिक्त अटीही पूर्ण कराव्या लागतील.उमेदवारांचे वय १ जानेवारी २०२७ रोजी १८ ते ३३ वर्षांदरम्यान असावे. पात्र प्रवर्गातील उमेदवारांना नियमानुसार वयोमर्यादेत सवलत मिळेल..निवड प्रक्रिया कशी असेल?उमेदवारांची निवड पहिल्या टप्प्यातील संगणक आधारित परीक्षा (CBT), दुसऱ्या टप्प्यातील संगणक आधारित परीक्षा, कागदपत्रांची पडताळणी आणि आवश्यकतेनुसार वैद्यकीय तपासणी यांच्या आधारे केली जाईल. पात्र उमेदवारांना नियमानुसार आरक्षण आणि इतर सवलतींचाही लाभ मिळू शक.महत्त्वाच्या तारखाऑनलाइन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख: ६ नोव्हेंबर २०२६, रात्री ११:५९ वाजेपर्यंतपरीक्षा शुल्क भरण्याची अंतिम तारीख: ८ नोव्हेंबर २०२६अर्जात दुरुस्ती करण्याचा कालावधी: ९ ते १८ नोव्हेंबर २०२६.Indian Raiway Tickets: GNWL, RLWL, PQWL, TQWL! रेल्वे तिकिटावर दिसणारे हे कोड असतात तरी काय? जाणून घ्या त्यांचा अर्थ.कुठे कराल अर्ज?इच्छुक उमेदवारांनी भरतीची सविस्तर अधिसूचना वाचून पात्रता तपासावी आणि अधिकृत संकेतस्थळावरून अर्ज करावा.RRB अधिकृत संकेतस्थळ: https://rrb.indianrailways.gov.inऑनलाइन अर्ज पोर्टल: https://www.rrbapply.gov.in.महत्त्वाची सूचनाअर्ज करण्यापूर्वी संबंधित पदाची पात्रता, अटी आणि शुल्क यांची माहिती अधिकृत अधिसूचनेतून तपासून घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.