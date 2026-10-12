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Indian Railway Recruitment: रेल्वेत सरकारी नोकरीची मोठी संधी! ३,५४८ जागा; कोण अर्ज करू शकतं जाणून घ्या

GOVERNMENT JOBS 2026: भारतीय रेल्वेत पदवीधरांसाठी भरती सुरु झाली असून, पात्रता, पगार आणि निवड प्रक्रिया जाणून घ्या.
Indian Railway Recruitment 2026 | Government Jobs

Indian Railway Recruitment 2026 | Government Jobs

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

INDIAN RAILWAY RECRUITMENT FOR GRADUATE CANDIDATES: सरकारी नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांसाठी मोठी आनंदाची बातमी आहे. भारतीय रेल्वेने पदवीधर उमेदवारांसाठी तब्बल ३,५४८ रिक्त पदांवर भरती जाहीर केली आहे. या भरतीसाठी पात्र उमेदवारांना ६ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे. त्यामुळे रेल्वेत नोकरी करण्याची इच्छा असलेल्या उमेदवारांनी भरतीची पात्रता आणि अर्जाची प्रक्रिया जाणून घ्यावी.

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