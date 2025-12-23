फक्त दहावी पास अन् Government Job! इस्त्रायलमध्ये नोकरीची संधी, १,६०० पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू, 'असा' करा अर्ज

ठाणे : परदेशात करिअर करण्याची इच्छा असलेल्या ठाणे जिल्ह्यातील तरुणांसाठी राज्य शासनामार्फत रोजगाराची सुवर्णसंधी उपलब्ध झाली आहे. जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, ठाणे यांच्या वतीने इस्त्रायलमधील बांधकाम आणि नूतनीकरण क्षेत्रातील १,६०० जागांसाठी ऑनलाइन अर्ज मागवण्यात आले आहेत. सिरॅमिक टायलिंग एक हजार पदे, ड्रायवॉल वर्कर्स ३०० पदे, मेसन (गवंडी काम) ३०० पदे अशी १,६०० पदे आहेत..उमेदवारांचे वय २५ ते ४५ वर्षांदरम्यान असावे. तसेच उमेदवार शारीरिकदृष्ट्या तंदुरुस्त असावा. परदेशात दैनंदिन कामकाज व संवादासाठी किमान इंग्रजी भाषेचे ज्ञान आवश्यक असून उमेदवाराकडे वैध भारतीय पासपोर्ट असणे बंधनकारक आहे. कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसणे हादेखील निकष ठेवण्यात आला आहे..Mumbai News: दामोदर हॉलचा पुनर्विकास रखडला; नाट्यप्रेमींचा सवाल, आर्थिक घोटाळ्याचे सावट.ठाणे जिल्ह्यातील इच्छुक व पात्र तरुणांनी या परदेशी संधीचा लाभ घ्यावा. शासनाच्या अधिकृत माध्यमातून ही भरती होत असल्याने तरुणांनी वेळेत अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त कौशल्य विकास व रोजगार केंद्राच्या संध्या साळुंखे यांनी केले आहे..पात्रतेचे निकषशिक्षण : किमान दहावी उत्तीर्णवय : २५ ते ४५ वर्षांच्या दरम्यानअनुभव : संबंधित क्षेत्रातील कामाचा किमान तीन वर्षांचा अनुभव आवश्यकभाषा : इंग्रजी भाषेचे प्राथमिक ज्ञान (संवादासाठी आवश्यक)पासपोर्ट : वैध भारतीय पासपोर्ट असणे अनिवार्यइतर : शारीरिक तंदुरुस्ती आणि कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसावी..DG Loan Scheme: महाराष्ट्र पोलिसांच्या घराचं स्वप्न साकारणार! ‘डीजी लोन’ योजना सुरू, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, लाभ कसा मिळणार?.निवड प्रक्रियापात्र उमेदवारांची प्रथम कौशल्य चाचणी घेतली जाईल. कागदपत्रांच्या पडताळणीनंतर यशस्वी उमेदवारांना मुलाखतीसाठी बोलावण्यात येईल. तांत्रिक ज्ञान आणि प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव असलेल्या उमेदवारांना या भरतीत प्राधान्य मिळणार आहे. इच्छुक उमेदवारांनी कौशल्य विकास विभागाच्या अधिकृत पोर्टलवर ऑनलाइन नोंदणी करणे आवश्यक आहे. अधिक माहितीसाठी ठाणे जिल्हा कौशल्य विकास कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.