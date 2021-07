केंद्रीय विद्यालयात पहिल्या वर्गात प्रवेशाची अधिसूचना !

पहिल्या वर्गात प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे वय प्रमाणपत्र व जन्म प्रमाणपत्र यासारख्या कागदपत्रांची आवश्‍यकता आहे.

सोलापूर : केंद्रीय विद्यालयात (Kendriya Vidyalaya) आपल्या पाल्याला पहिल्या वर्गात प्रवेश घेऊ पाहात आहेत त्या पालकांसाठी ही आणखी एक संधी असू शकते. केंद्रीय विद्यालयाच्या अधिसूचनेनुसार, शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (Right to Education Act) आणि अनुसूचित जाती / जमातीसाठीची दुसरी अधिसूचना (वर्ग 1), इतर मागासवर्गीय (एनसीएल) प्रवेश, पुरेसे अर्ज प्राप्त झाले नसल्यास 13 ते 16 जुलै दरम्यान प्रवेशाची अधिसूचना जारी केली जाईल.केंद्रीय विद्यालयाची ही यादी संबंधित शाळेच्या अधिकृत संकेतस्थळावरच प्रसिद्ध केली जाईल. यासाठी पालकांनी संबंधित शाळेची वेबसाइट तपासण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. (KVS Class 1 Admission Notification 2021 Notification of first class admission in Kendriya Vidyalaya-ssd73)

इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांचा वयाचा दाखला आणि जन्म प्रमाणपत्र यांसारख्या कागदपत्रांची आवश्‍यकता आहे. तर इतर वर्गांसाठी वयाचे प्रमाणपत्र, एससी / एसटी / ओबीसी / दारिद्य्र रेषेखालील विद्यार्थ्यांचे वय प्रमाणपत्र, शाळा हस्तांतरण प्रमाणपत्र आणि श्रेणी प्रमाणपत्र दाखवणे आवश्‍यक आहे. त्याच वेळी, अपंग विद्यार्थ्यांसाठी अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र असले पाहिजे जे सिव्हिल सर्जनने प्रमाणित केलेले असेल. आणि डिफेन्सशी जोडलेल्या कुटुंबांसाठी निवृत्ती प्रमाणपत्र असावे.

केंद्रीय विद्यालयात नव्या प्रवेशासाठी उपलब्ध असलेल्या जागांपैकी 25 टक्के शिक्षण हक्कांतर्गत, अनुसूचित जातीसाठी 15 टक्के, अनुसूचित जमातीसाठी 7.5 टक्के आणि ओबीसी (नॉन-क्रीमीलेअर) साठी आरक्षित आहेत 27 टक्के सीट आरक्षित असतात. 2021-22 च्या सत्रासाठी प्रवेश प्रक्रिया मार्च 2021 च्या चौथ्या आठवड्यात सुरू करण्यात आली.