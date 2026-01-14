SSC and HSC Exam Centers: मोठी बातमी! दहावी-बारावीच्या 107 परीक्षा केंद्रांची मान्यता रद्द; पाहा संपूर्ण यादी

Maharashtra Board Exam Center: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा केंद्रांवर मोठ्या प्रमाणावर कारवाई केली आहे. राज्यभरातील दहावीच्या ३१ आणि बारावीच्या ७६ परीक्षा केंद्रांची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. या कारवाईत सर्वाधिक केंद्र हे छत्रपती संभाजीनगर विभागातील असल्याने समोर आले आहे. .कारवाईचे कारणपरीक्षेत गैरप्रकार थांबवण्यासाठी आणि कॉपीसारख्या शैक्षणिक उल्लंघनांन प्रतिबंध करण्यासाठी राज्य मंडळाने कॉपीमुक्त अभियान राबवले आहे. या अंतर्गत परीक्षा केंद्रांवर विद्यार्थ्यांची तपासणी, भरारी पथकांच्या भेटी, जिल्हास्तरीय निरीक्षण, ड्रोनद्वारे लक्ष, पोलीस बंदोबस्त, तसेच परीक्षा केंद्राबाहेर दृकश्राव्य चित्रीकरण या उपाययोजना केल्या जातात. पुढील नियमावलीनुसार, भरारी पथकांनी गैरप्रकार पकडल्यास त्या केंद्रांची मान्यता रद्द केली जाते, अशी सूचना मागील वर्षी राज्य मंडळाने दिलेली होती..Goa Tourism: गोव्याला फिरायला जाताय? तर अगुआडा किल्ल्यावरून हे दृश्य पाहायलाच हवे!.दहावीच्या परीक्षा केंद्रांची माहितीफेब्रुवारी- मार्च २०२५ च्या दहावीच्या परीक्षेत राज्यभरात ३४ केंद्रावर गैरप्रकार आढळले होते. त्यापैकी ३१ केंद्रांची मान्यता आता रद्द करण्यात आली. विभागानुसार आकडेवारी खालील प्रमाणे:पुणे विभाग: ७नागपूर विभाग :६छत्रपती संभाजीनगर विभाग :१०मुंबई विभाग: १लातूर विभाग: ७कोकण, नाशिक कोल्हापूर, अमरावती विभागातील कोणतेही केंद्र रद्द झालेले नाही..बारावीच्या परीक्षा केंद्रांची माहितीबारावीच्या फेब्रुवारी- मार्च २०२५ च्या परीक्षेत राज्यभरातील ११२ केंद्रावर गैरप्रकार आढळले असून त्यापैकी ७६ केंद्राची मान्यता यंदा रद्द करण्यात आली. खालील प्रमाणे जाणून घेऊया विभागानुसार आकडेवारी:पुणे विभाग:१२नागपूर विभाग :११छत्रपती संभाजीनगर विभाग : २८मुंबई विभाग: ५लातूर विभाग: ८अमरावती विभाग: ६नाशिक विभाग :६कोकण आणि कोल्हापूर, विभागातील कोणतेही केंद्र यात समाविष्ट नाहीत..Upcoming Job 2026: जॉब सीकर्ससाठी खुशखबर! जानेवारीत सेना, DRDO आणि पोस्ट ऑफिसमध्ये संधी.राज्य मंडळाचे स्पष्टीकरणराज्य मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. त्रिगुण कुलकर्णी यांनी सांगितले की, दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेवेळी भरारी पथकांनी गैरप्रकार पकडल्यावर संबंधित परीक्षा केंद्राची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. या कारवाईतून राज्य मंडळाचे उद्दीष्ट परीक्षेत शिस्त आणि प्रामाणिकपणा सुनिश्चित करणे हे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.