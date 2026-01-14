एज्युकेशन जॉब्स

SSC and HSC Exam Centers: मोठी बातमी! दहावी-बारावीच्या 107 परीक्षा केंद्रांची मान्यता रद्द; पाहा संपूर्ण यादी

Maharashtra SSC and HSC Board Exam Center Cancel: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने दहावी-बारावीच्या परीक्षांसंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील एकूण १०७ परीक्षा केंद्रांची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे
Maharashtra board exams

Maharashtra board exams

esakal

Monika Shinde
Updated on

Maharashtra Board Exam Center: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा केंद्रांवर मोठ्या प्रमाणावर कारवाई केली आहे. राज्यभरातील दहावीच्या ३१ आणि बारावीच्या ७६ परीक्षा केंद्रांची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. या कारवाईत सर्वाधिक केंद्र हे छत्रपती संभाजीनगर विभागातील असल्याने समोर आले आहे.

