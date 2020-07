जुळ्या बहिणींची कमाल! सर्व विषयात मिळवले सेम टू सेम गुण

नवी दिल्ली - सीबीएसईच्या निकालात अनेक आश्चर्यकारक असे निकाल समोर आले आहेत. दिव्यांशी जैन नावाच्या मुलीने सर्वच विषयात पैकीच्या पैकी गुण मिळवून इतिहास घडवला आहे. आता ग्रेटर नोएडातील मानसी आणि मान्या नावाच्या दोन जुळ्या बहिणींनी तर कमालच केली आहे. 3 मार्च 2003 ला फक्त 9 मिनिटांच्या अंतराने जन्माला आलेल्या या मुलींनी सीबीएसई बोर्डात प्रत्येक विषयात एकसारखेच गुण मिळवले आहेत. जुळ्या बहिणी दिसायला एकसारख्या असून त्यांच्या आवडीनिवडीसुद्दा एकसारख्याच आहेत. मात्र सोमवारी लागलेल्या निकालाने पुन्हा एकदा दोघींची चर्चा रंगली आहे. त्यांच्या निकालाने आई वडील, शिक्षक आणि मित्र-मैत्रिणीसुद्दा चकीत झाल्या आहेत.

ग्रेटर नोएडातील वेस्टमध्ये राहणाऱ्या सुचेतन राज सिंग यांच्या मानसी आणि मान्या या दोन जुळ्या मुली आहेत. एस्टर पब्लिक स्कूलच्या विद्यार्थीनी असलेल्या या दोघींना सीबीएसईमध्ये 12वीला 95.8 टक्के गुण मिळाले आहेत. मानसी आणि मान्या यांना इंग्रजीत 98, भौतिकशास्त्र - 95, रसायनशास्त्र - 95 कॉम्प्युटर सायन्स - 98 आणि फिजिकल एज्युकेशनमध्ये 95 गुण मिळाले आहेत.

Greater Noida: Twin sisters Mansi & Manya have scored same percentage, 95.8 per cent, & same marks in all five subjects in CBSE Class 12 exams. Mansi Singh says, "It came as a surprise. We expected good marks but not the same, that too, in all subjects. It's just a coincidence." pic.twitter.com/7rwXP1HhDF

