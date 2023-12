UGC : MPhilला मान्यता नाही! ताबडतोब प्रवेश देणं थांबवा; UGCचे विद्यापीठांना महत्वाचे निर्देश

नवी दिल्ली : मास्टर्स इन फिलॉसॉफी अर्थात MPhil या डिग्रीला भारतात मान्यता नाही. त्यामुळं भारतीय विद्यापीठांनी या डिग्रीसाठी प्रवेश देणं तातडीनं थांबवावं असे निर्देश युजीसीनं विद्यापीठांना दिले आहेत. यामुळं ज्या विद्यापीठांनी असे प्रवेश दिले आहेत त्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. (MPhil not recognised degree take immediate steps to stop admissions for 2023 24 session says UGC to universities)