Nashik Fire Department Recruitment 2025: नाशिक अग्निशमन दलात विविध पदांसाठी भरती सुरु; जाणून घ्या अर्ज कसा करावा!
Nashik Bharti 2025: आजकाल नोकरी मिळणे खूप कठीण झाले आहे. जर तुम्ही देखी सरकारी नोकरीच्या शोधात असाल, तर ही बातमी खास तुमच्यासाठी आहे. नाशिक अग्निशमन दलात चालक आणि फायरमन या पदांसाठी भरतीची अधिसूचना प्रकाशित करण्यात आली आहे.
यात एकूण १८६ रिक्त पदांची भरती करण्यात येणार आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ही १ डिसेंबर २०२५ होती. मात्र आता याची तारीख वाढवली आहे. तरी इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांना १६ डिसेंबर २०२५ पर्यंत https://www.nmc.gov.in/ या अधिकृत वेबसाईटवर जाणून ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करता येणार आहे. अधिक माहितीसाठी तुम्ही nmc PDF जाहिरात पाहू शकता.
पदांची माहिती
चालक : 36
फायरमन: 150
एकूण: 186
पात्रता
1. चालक (Driver)
किमान 10वी उत्तीर्ण
राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र, मुंबई येथील 6 महिन्यांचा अग्निशामक कोर्स असल्यास प्राधान्य
वाहनचालक म्हणून किमान 3 वर्षांचा अनुभव
वैध जडवाहन चालक परवाना आवश्यक
मराठी भाषेचे ज्ञान (वाचन, लेखन, बोलणे) आवश्यक
2. फायरमन
किमान 10वी उत्तीर्ण
राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्राचा 6 महिन्यांचा प्रशिक्षण कोर्स अनिवार्य
मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक
पगार किती?
चालक- २१,७००-६९,१०० (s-७)
फायरमन- १९,९००- ६३,२०० (s-६)
अर्ज कसा करावा?
अर्ज फक्त ऑनलाइन पद्धतीने स्वीकारले जातील.
अर्ज करण्यापूर्वी अधिकृत जाहिरात नीट वाचावी.
अर्जाची अंतिम तारीख: १६ डिसेंबर २०२५
अधिकृत वेबसाईटला भेट देऊन आवश्यक तपशील भरून अर्ज सबमिट करावा.
अर्ज शुल्क
खुला प्रवर्ग: १०००
मागास प्रवर्ग: ९००
