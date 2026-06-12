NEET UG 2026: 'नीट' परीक्षेत मोठे बदल! विद्यार्थ्यांचा होणार फायदा, नव्या नियमांनुसार होणार २१ तारखेची परीक्षा

NEET UG 2026 Exam: २१ जून २०२६ रोजी होणारी नीट यूजी २०२६ परीक्षा आता जुन्या पद्धतीनुसार न होता नव्या नियमांसह पार पडणार आहे. एनटीएच्या या निर्णयामुळे परीक्षा हॉलमध्ये वेळेअभावी गोंधळून जाणाऱ्या किंवा दडपणाखाली येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने यंदाची नीट परीक्षा अधिक विद्यार्थी-स्नेही, पारदर्शक आणि तणावमुक्त करण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत..नीट यूजी परीक्षा देणारे अनेक विद्यार्थी वेळेबाबत तक्रार करायचे. परीक्षेदरम्यान जेव्हा पर्यवेक्षक हजेरी पटावर स्वाक्षरी घेण्यासाठी, बायोमेट्रिक तपासणी किंवा इतर कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी येतात, तेव्हा विद्यार्थ्यांचा अमूल्य वेळ वाया जातो. विद्यार्थ्यांची हीच अडचण आणि त्यांच्या सूचना गांभीर्याने घेत एनटीएने नीट परीक्षेचा एकूण वेळ वाढवून आता १९५ मिनिटे (३ तास १५ मिनिटे) केला आहे..Laptop Charger : लॅपटॉपचं चार्जिंग फुल्ल झाल्यानंतरही स्विच सुरूच ठेवताय? पिन काढत नाही? आत्ताच पाहा होऊ शकतं किती मोठं नुकसान.रफ वर्क करण्यासाठी जास्तीची जागा मिळणारविद्यार्थ्यांच्या जागेची अडचण लक्षात घेता एनटीएने भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्र या विषयांच्या मोठ्या गणितांसाठी आणि कॅल्क्युलेशनसाठी प्रश्नपत्रिका पुस्तिकेत रफ वर्क करायला आधीपेक्षा जास्त जागा दिली जाणार आहे..वाढीव वेळेबाबत सूचनावेळेच्या वाढीव बदलाबाबत एनटीएने अधिकृत सूचना जारी केली आहे. नव्या नियमांनुसार, विद्यार्थ्यांना पेपर सोडवण्यासाठी आणि इतर सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी एकूण १९५ मिनिटांचा वेळ मिळेल. परीक्षा तिच्या ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार दुपारी २ वाजताच सुरू होईल, मात्र नेहमीप्रमाणे संध्याकाळी ५ वाजता संपण्याऐवजी ती आता १५ मिनिटे उशिरा म्हणजेच संध्याकाळी ५:१५ वाजता संपेल..पुण्यात ऑनलाईन गेमिंगच्या नावाखाली धक्कादायक प्रकार; हडपसर, फुरसुंगी भागात पोलिसांचे छापे, सूत्रधार दुबईत.नीट यूजी २०२६ ची परीक्षा २१ जून २०२६ रोजी देश-विदेशातील विविध शहरांमध्ये आयोजित केली जाणार आहे. या सर्व नवीन बदलांचा उद्देश परीक्षा अधिक निष्पक्ष, सुरक्षित, पारदर्शक आणि सोयीस्कर बनवणे हाच आहे, असे एनटीएने स्पष्ट केले आहे. परीक्षेच्या गोपनीयतेशी आणि सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड न करता विद्यार्थ्यांना चांगले आणि तणावमुक्त वातावरण देणे हे एजन्सीचे प्राधान्य आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.