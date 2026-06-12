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NEET UG 2026: 'नीट' परीक्षेत मोठे बदल! विद्यार्थ्यांचा होणार फायदा, नव्या नियमांनुसार होणार २१ तारखेची परीक्षा

NTA Extends Exam Duration to 195 Minutes: नव्या नियमांनुसार, विद्यार्थ्यांना पेपर सोडवण्यासाठी आणि इतर सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी एकूण १९५ मिनिटांचा वेळ मिळेल.
NEET UG 2026

NTA Extends Exam Duration

esakal

संतोष कानडे
Updated on

NEET UG 2026 Exam: २१ जून २०२६ रोजी होणारी नीट यूजी २०२६ परीक्षा आता जुन्या पद्धतीनुसार न होता नव्या नियमांसह पार पडणार आहे. एनटीएच्या या निर्णयामुळे परीक्षा हॉलमध्ये वेळेअभावी गोंधळून जाणाऱ्या किंवा दडपणाखाली येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने यंदाची नीट परीक्षा अधिक विद्यार्थी-स्नेही, पारदर्शक आणि तणावमुक्त करण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत.

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