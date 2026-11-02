NEET UG 2026: MBBS च्या दोन हजार रिक्त जागांवर प्रवेशाची अंतिम संधी; आजपासून अर्ज प्रक्रिया सुरू

NEET UG 2026 Registration: नीट यूजी (NEET UG 2026) परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही आतापर्यंत एमबीबीएस (MBBS) प्रवेश मिळालेला नाही, अशा विद्यार्थ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. देशातील विविध वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अजूनही सुमारे दोन हजार जागा रिक्त राहिल्या आहेत. या सर्व रिक्त जागा भरण्यासाठी वैद्यकीय समुपदेशन समितीने (MCC) विशेष 'स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड' आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रक्रियेअंतर्गत इच्छुक विद्यार्थ्यांना आजपासून म्हणजेच २ नोव्हेंबरपासून ऑनलाइन अर्ज करण्याची अंतिम संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे..विविध राज्यांमधील प्रवेश प्रक्रियेचे टप्पे पूर्ण झाल्यानंतरही बऱ्याच महाविद्यालयांमध्ये जागा खाली राहिल्या आहेत. यामध्ये कर्नाटक, तेलंगणा, पश्चिम बंगाल आणि राजस्थानमधील वैद्यकीय महाविद्यालयांसह काही मानद विद्यापीठांचा (Deemed Universities) समावेश आहे. प्रामुख्याने खाजगी महाविद्यालयांमध्ये फी जास्त असल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेण्याचे टाळले, तर काही शासकीय महाविद्यालयांमध्येही मोजक्या जागा रिक्त राहिल्या. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या (NMC) परवानगीने एमसीसीने हा विशेष राउंड राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.प्रवेश प्रक्रियेचे महत्त्वाचे वेळापत्रकऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सुरू होण्याची तारीख: २ नोव्हेंबर २०२६रजिस्ट्रेशन करण्याची अंतिम वेळ: ४ नोव्हेंबर २०२६ (दुपारी ३ वाजेपर्यंत)अर्ज शुल्क भरण्याची अंतिम वेळ: ४ नोव्हेंबर २०२६ (संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत)चॉईस फिलिंग (कॉलेज पसंती) प्रक्रिया: २ ते ५ नोव्हेंबर २०२६चॉईस लॉक करण्याची वेळ: ४ नोव्हेंबर संध्याकाळी ४ वाजेपासून ५ नोव्हेंबर सकाळी ११ वाजेपर्यंतसीट अलॉटमेंट रिजल्ट (निकाल): ७ नोव्हेंबर २०२६महाविद्यालयात रिपोर्टिंग करण्याची मुदत: ७ ते १६ नोव्हेंबर २०२६ (संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत).Career Guide: नर्सिंग क्षेत्रात करिअर करायचे आहे? जाणून घ्या कोर्सेस, पात्रता, NEET आणि प्रवेश प्रक्रिया!.अर्ज आणि फी भरताना लक्षात ठेवायच्या गोष्टीएमसीसीच्या वेळापत्रकानुसार, नोंदणी आणि अर्ज शुल्क जमा करण्यासाठी वेगवेगळी अंतिम वेळ निश्चित करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना ४ नोव्हेंबरला दुपारी ३ वाजेपर्यंत नोंदणी करावी लागेल, तर फी भरण्यासाठी संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंतची मुदत असेल. त्यामुळे दोन्ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. नोंदणीनंतर विद्यार्थ्यांना ५ नोव्हेंबरपर्यंत पसंतीचे महाविद्यालय निवडण्याची संधी मिळणार असून, ७ नोव्हेंबरला प्रवेश फेरीचा निकाल जाहीर केला जाईल. ज्या विद्यार्थ्यांना या फेरीत सीट अलॉट होईल, त्यांनी १६ नोव्हेंबरपर्यंत संबंधित महाविद्यालयात जाऊन प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे..अर्ज कसा करावा?- सर्वात आधी एमसीसीची अधिकृत वेबसाइट mcc.nic.in वर जा.- होमपेजवर दिलेल्या 'UG Medical Counselling' या विभागावर क्लिक करा.- त्यानंतर 'Special Stray Vacancy Round Registration' या लिंकवर क्लिक करा.- विचारलेली आवश्यक माहिती भरून लॉगिन करा आणि अर्ज पूर्ण करा.- ठरवून दिलेली शुल्क रक्कम ऑनलाइन जमा करा आणि पसंतीची महाविद्यालये भरा.- शेवटी आपली चॉईस लॉक करून कन्फर्मेशन पेज डाऊनलोड करून सुरक्षित ठेवा.विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालय निवडण्यापूर्वी संबंधित संस्थेची फी रचना, उपलब्ध जागा आणि इतर अटींची खात्री करून घ्यावी, जेणेकरून प्रवेश प्रक्रियेत कोणतीही अडचण येणार नाही..Career Guide: आकाशात भरारी घेण्याचं स्वप्न आहे? पायलट व्हायचंय? जाणून घ्या पात्रता, ट्रेनिंग खर्च अन् मिळणारा पगार....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.