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Nishu Kumari Success Story : मुलीच्या शिक्षणासाठी जमीन विकायलाही तयार झाले वडील; शेतकरी कुटुंबातील निशुची राज्यात बाजी, आता UPSC परीक्षेत यश मिळवण्याचे स्वप्न

Nishu Kumari UPSC preparation in Delhi : बिहारमधील शेतकरी कुटुंबातील निशु कुमारीने बारावीच्या कला शाखेत ५०० पैकी ४७९ गुण मिळवत राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला. आता ती दिल्लीत राहून पदवीसोबत UPSC परीक्षेची तयारी करत आहे.
Nishu Kumari Success Story

Nishu Kumari Success Story

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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गया (बिहार) : जिद्द, कठोर परिश्रम आणि शिक्षणाची आवड असेल, तर प्रतिकूल परिस्थितीवरही मात करता येते, हे बिहारमधील निशु कुमारी हिने सिद्ध करून दाखवले आहे. गया जिल्ह्यातील खिजर्सराय ब्लॉकमधील लोदीपूर गावातील रहिवासी असलेल्या निशुने बिहार स्कूल एक्झामिनेशन बोर्डाच्या बारावी (कला शाखा) परीक्षेत ५०० पैकी तब्बल ४७९ गुण मिळवत राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला. आता तिने केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (UPSC) परीक्षेत यश मिळवून प्रशासकीय सेवेत जाण्याचे ध्येय ठेवले (Nishu Kumari 479 marks out of 500) आहे.

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