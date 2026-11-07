Nishu Kumari Success Story : मुलीच्या शिक्षणासाठी जमीन विकायलाही तयार झाले वडील; शेतकरी कुटुंबातील निशुची राज्यात बाजी, आता UPSC परीक्षेत यश मिळवण्याचे स्वप्न

गया (बिहार) : जिद्द, कठोर परिश्रम आणि शिक्षणाची आवड असेल, तर प्रतिकूल परिस्थितीवरही मात करता येते, हे बिहारमधील निशु कुमारी हिने सिद्ध करून दाखवले आहे. गया जिल्ह्यातील खिजर्सराय ब्लॉकमधील लोदीपूर गावातील रहिवासी असलेल्या निशुने बिहार स्कूल एक्झामिनेशन बोर्डाच्या बारावी (कला शाखा) परीक्षेत ५०० पैकी तब्बल ४७९ गुण मिळवत राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला. आता तिने केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (UPSC) परीक्षेत यश मिळवून प्रशासकीय सेवेत जाण्याचे ध्येय ठेवले (Nishu Kumari 479 marks out of 500) आहे..सामान्य शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या निशुचा राज्यात अव्वल येण्यापर्यंतचा प्रवास संघर्षमय राहिला आहे. तिचे वडील अमोद कुमार अल्पभूधारक शेतकरी असून आई रिंकी देवी गृहिणी आहेत. कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती बेताची असतानाही आई-वडिलांनी तिच्या शिक्षणात कोणतीही कमतरता पडू दिली नाही. मुलीने शिकून मोठे व्हावे, यासाठी त्यांनी नेहमीच तिला प्रोत्साहन दिले..मुलीच्या शिक्षणासाठी वडील जमीन विकायलाही तयारनिशुच्या शिक्षणाप्रती तिच्या वडिलांची असलेली तळमळ विशेष उल्लेखनीय आहे. मुलीचे उच्च शिक्षण पूर्ण व्हावे, यासाठी गरज पडल्यास स्वतःची शेतजमीन विकण्याचीही त्यांची तयारी होती. आर्थिक अडचणींचा विचार न करता त्यांनी निशुच्या स्वप्नांना बळ दिले. आई-वडिलांचा हा विश्वास आणि त्याग निशुच्या यशामागील महत्त्वाचा आधार ठरला..PM Kisan 25th Installment Date 2027 : शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! पीएम किसान योजनेचा 25 वा हप्ता कधी मिळणार? 'या' महिन्यात पैसे जमा होण्याची शक्यता.बारावीच्या परीक्षेत राज्यात प्रथम क्रमांक मिळवल्यानंतर निशुने उच्च शिक्षणासाठी दिल्लीतील विद्यापीठात प्रवेश घेतला. सध्या ती दिल्लीत राहून पदवीचे शिक्षण पूर्ण करत आहे. त्याचबरोबर केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा परीक्षेची तयारीही ती करत आहे..UPSC परीक्षा उत्तीर्ण होऊन प्रशासकीय सेवेत जाण्याचे ध्येयराज्यस्तरावर शैक्षणिक यश मिळवल्यानंतर निशुने आता आपले लक्ष्य आणखी मोठे केले आहे. UPSC परीक्षा उत्तीर्ण होऊन प्रशासकीय अधिकारी बनण्याचे तिचे स्वप्न आहे. प्रशासकीय सेवेत रुजू झाल्यानंतर समाजाच्या आणि देशाच्या विकासासाठी योगदान देण्याची तिची इच्छा आहे. त्यादृष्टीने ती सध्या अभ्यास आणि नागरी सेवा परीक्षेच्या तयारीवर लक्ष केंद्रित करत आहे..ग्रामीण भागातील मुलींसाठी ठरली प्रेरणादायी उदाहरणनिशुच्या यशामुळे लोदीपूर गावासह खिजर्सराय ब्लॉक आणि गया जिल्ह्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला आहे. विशेष म्हणजे, मर्यादित आर्थिक साधने आणि ग्रामीण भागातील परिस्थितीवर मात करून तिने मिळवलेले यश इतर मुलींसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे..ग्रामीण भागातील अनेक मुलींसमोर शिक्षणासाठी विविध अडचणी असतात. मात्र, जिद्द, मेहनत आणि कुटुंबाचा पाठिंबा असेल, तर कोणतेही ध्येय अशक्य नाही, असा संदेश निशुच्या प्रवासातून मिळतो. गावातील साध्या परिस्थितीतून राज्यात प्रथम येण्यापर्यंतचा तिचा प्रवास अनेकांसाठी आदर्श ठरला आहे. आता UPSC परीक्षेत यश मिळवून प्रशासकीय सेवेत जाण्याचे तिचे स्वप्न पूर्ण होते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.