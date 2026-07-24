आधी फायरिंग, नंतर हायरिंग... NTA मध्ये मोठी भरती! जनरल मॅनेजरसह यंग प्रोफेशनल्सची होणार नियुक्ती

नीट पेपरफुटी प्रकरणानंतर नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) मध्ये मोठे बदल सुरू झाले आहेत. ४७ अधिकाऱ्यांना बडतर्फ केल्यानंतर NTA ने मोठ्या प्रमाणावर भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यानुसार चार जनरल मॅनेजरची नियुक्ती केली जाणार आहे. याशिवाय UPSC च्या प्रतिभा सेतू पोर्टलद्वारे १६ यंग प्रोफेशनल्सचीही नियुक्ती केली जाणार आहे..ही भरती प्रा. के. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीतील पहिले मोठे पाऊल मानले जात आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील प्रवेश परीक्षांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्यानंतर या समितीची स्थापना करण्यात आली होती..NTA च्या ४७ अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी, पेपरफुटी प्रकरणानंतर मोदी सरकार ॲक्शन मोडवर.चारही जनरल मॅनेजर पदांवर सुरुवातीला तीन वर्षांच्या करारावर नियुक्ती केली जाणार आहे. त्यानुसार Assessment Research & Development and Psychometrics विभागातील अधिकारी प्रश्नपेढी तयार करणे, मूल्यमापन पद्धती, नॉर्मलायझेशन आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित परीक्षा प्रणाली विकसित करण्यावर लक्ष देणार आहेत. Test Centre Network and Operations विभाग देशभरातील ५०० हून अधिक शहरांमधील तसेच परदेशातील परीक्षा केंद्रांचे नियोजन आणि व्यवस्थापन पाहणार आहे..याशिवाय Information Security विभागातील अधिकारी सायबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण आणि डिजिटल सुरक्षा यंत्रणा मजबूत करण्याची जबाबदारी सांभाळतील. तर Vigilance, Investigation and Forensics विभाग परीक्षा प्रक्रियेतील गैरप्रकारांची चौकशी, डिजिटल फॉरेन्सिक तपास आणि CBI, IB, ED, राज्य पोलीस तसेच सायबर क्राइम यंत्रणांशी समन्वय साधण्याचे काम करणार आहे..नीट परीक्षेतील गैरप्रकारांवर सुप्रीम कोर्टाची नाराजी; सरकारच्या कामकाजावर ठेवणार बारीक नजर.दरम्यान, UPSC च्या प्रतिभा सेतू पोर्टलच्या माध्यमातून १६ यंग प्रोफेशनल्सचीही भरती होणार आहे. त्यामध्ये १२ पदे शैक्षणिक संशोधनासाठी, दोन कायदेशीर संशोधनासाठी आणि दोन वित्त व लेखा विभागासाठी आहेत. सुरुवातीला दोन वर्षांच्या करारावर हे अधिकारी नियुक्त केले जाणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.