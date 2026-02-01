Railway recruitment: रेल्वेमध्ये तब्बल २० हजारांहून अधिक 'ग्रुप डी' पदांसाठी भरती सुरू ; इयत्ता दहावी उत्तीर्ण उमेदवारही करू शकतात अर्ज

Railway Recruitment 2026 : रेल्वे भरती मंडळाने २१ हजार ९९७ ग्रुप डी पदांसाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू केली आहे. दहावी उत्तीर्ण यासाठी असलेले उमेदवार अर्ज करू शकतात. अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन आहे. अर्ज भरण्यापासून ते परीक्षेपर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे. उमेदवारांनी फॉर्म भरताना आधार आणि शैक्षणिक कागदपत्रांबाबत अचूक माहिती सुनिश्चित करावी असा सल्ला देण्यात येत आहे.
रेल्वे भरती मंडळाने २१,९९७ ग्रुप डी पदांसाठी अर्ज मागवले आहेत. इच्छुक उमेदवार अधिकृत वेबसाइट rrbapply.gov.in ला भेट देऊन ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. अर्ज ३१ जानेवारी रोजी सुरू झाले आणि अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख २ मार्च २०२६ आहे. शुल्क भरण्याची अंतिम तारीख ४ मार्च २०२६ आहे. अर्ज भरण्यासाठी दुरुस्ती विंडो ५ मार्च ते १४ मार्च दरम्यान खुली असेल.
उमेदवार फक्त एकाच रेल्वे झोनसाठी अर्ज करू शकतात. एकापेक्षा जास्त झोन निवडल्यास त्यांचा अर्ज नाकारला जाईल. तथापि, एकाच झोनमधील अनेक पदांसाठी वेगवेगळे फॉर्म भरण्याची आवश्यकता नाही. पदांची पसंती एकाच फॉर्ममध्ये दर्शविली पाहिजे. झोन निवडल्यानंतर तो बदलण्याचा कोणताही पर्याय राहणार नाही.
किमान वय १८ वर्षे आणि कमाल वय ३३ वर्षे आहे. ओबीसी प्रवर्गांना ३ वर्षांची वयोमर्यादा सूट मिळेल, तर एससी/एसटी प्रवर्गांना ५ वर्षांची वयोमर्यादा सूट मिळेल. भरती प्रक्रिया संगणक आधारित चाचणी (सीबीटी) ने सुरू होईल. यशस्वी उमेदवारांना शारीरिक कार्यक्षमता चाचणी (पीईटी) साठी बोलावले जाईल. त्यानंतर कागदपत्र पडताळणी आणि वैद्यकीय तपासणी केली जाईल. सीबीटी परीक्षा ९० मिनिटांची असेल, ज्यामध्ये १०० प्रश्न असतील. सामान्य विज्ञान आणि गणितातून प्रत्येकी २५, लॉजिकल रिझनिंग ३० आणि चालू घडामोडींमधून २० प्रश्न असतील.
पीईटीमध्ये, पुरुषांना ३५ किलो वजन घेऊन १०० मीटर चालणे आणि निर्धारित वेळेत १००० मीटर धावणे आवश्यक असेल. महिलांसाठी वजन आणि वेळ मर्यादा वेगळी आहे. निवडलेल्या उमेदवारांना लेव्हल १ अंतर्गत १८ हजार रुपये मूळ वेतन मिळेल. सामान्य, ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस श्रेणींसाठी शुल्क ५०० रुपये आहे, परीक्षा दिल्यानंतर ४०० रुपये परत केले जातील. एससी, एसटी आणि महिलांसाठी शुल्क रुपये २५० आहे, जे परीक्षा दिल्यानंतर पूर्णपणे परत केले जाईल.
