रेल्वेत नोकरी मिळवण्याची मोठी संधी! ११ हजारांहून अधिक जागांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू; अर्ज कसा आणि कुठे करायचा?

देशातील सरकारी क्षेत्रातील सर्वात मोठी रोजगार देणारी संस्था असलेल्या रेल्वेमधील नोकरीची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांसाठी आनंदाची बातमी आहे. रेल्वे भरती मंडळ देशभरातील १७ रेल्वे झोनमध्ये एकूण ११,१२७ पदांसाठी भरती करत आहे. रेल्वे मंत्रालयाने या भव्य भरतीला आधीच मंजुरी दिली आहे.रेल्वे भरती मंडळाने (आरआरबी) सहाय्यक लोको पायलट (एएलपी) भरती २०२६-२७ साठी एक संक्षिप्त अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. एकूण ११,१२७ पदे भरली जाणार आहेत. .ऑनलाइन अर्ज १५ मे २०२६ रोजी सुरू होतील. अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत १४ जून २०२६ रोजी रात्री ११:५९ आहे. रेल्वे मंत्रालयाने १७ रेल्वे झोनमधील एकूण ११,१२७ लोको पायलट पदांच्या भरती प्रक्रियेला मंजुरी दिली आहे. सर्वाधिक पदे ईस्ट कोस्ट रेल्वे (१६२५), साऊथ ईस्टर्न रेल्वे (१५३१) आणि सेंट्रल रेल्वे (१४००) मध्ये आहेत. उमेदवार त्यांच्या झोननुसार अर्ज करू शकतात..सहाय्यक लोको पायलट पदासाठी अर्ज करण्यासाठी, तुम्ही किमान दहावी उत्तीर्ण असणे आणि संबंधित ट्रेडमध्ये (फिटर, इलेक्ट्रीशियन, डिझेल मेकॅनिक, इत्यादी) आयटीआय प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. अभियांत्रिकीमधील डिप्लोमा किंवा पदवी (बीई/बी.टेक) असलेले उमेदवार देखील अर्ज करू शकतात. अर्जदारांचे वय १८ ते ३० वर्षांच्या दरम्यान असावे. शासकीय नियमांनुसार राखीव प्रवर्गांसाठी वयोमर्यादेत सवलत उपलब्ध आहे..ही भरती अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता आणि सिकंदराबाद यांसारख्या इतर मंडळांसह, देशभरातील विविध रेल्वे झोन आणि आरआरबींसाठी आयोजित केली जाईल. उमेदवारांना अर्ज करण्यापूर्वी सविस्तर CEN क्रमांक 01/2026 काळजीपूर्वक वाचण्याचा सल्ला दिला जातो. पहिली संगणक आधारित चाचणी (CBT 1) असेल..त्यानंतर दुसरी संगणक आधारित चाचणी (CBT 2) होईल. तिसरी संगणक आधारित अभियोग्यता चाचणी (CBAT) असेल. यानंतर कागदपत्रांची पडताळणी आणि वैद्यकीय चाचणी घेतली जाईल. उमेदवार rrbapply.gov.in या अधिकृत वेबसाइटद्वारे अर्ज करू शकतात.