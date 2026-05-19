RBI Job: RBI मध्ये सुरुवातीलाच 1.5 लाख पगाराची संधी! अर्ज करण्यासाठी उद्या शेवटचा दिवस

RBI Garde B Last Date 2026 : भारतीय रिझर्व्ह बँक म्हणजेच RBI च्या RBI Grade B 2026 भरतीसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 20 मे 2026 आहे. इच्छुक उमेदवारांना अधिकृत वेबसाइट वरून ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे. अर्ज प्रक्रिया 29 एप्रिल 2026 पासून सुरू झाली होती..कोणत्या पदासाठी या भरतीअंतर्गत ग्रेड 'B' अधिकारी पदांसाठी जनरल, DEPR आणि DSIM या विभागांतील पदांचा समावेश असून एकूण 60 रिक्त जागांसाठी ही भरती प्रक्रिया राबवली जाणार आहे..निवड प्रक्रियाRBI Grade B भरती प्रक्रिया तीन टप्प्यांत पार पडणार आहे. यात -फेज 1 : Objective परीक्षाफेज 2 : Objective आणि Descriptive परीक्षामुलाखत : अंतिम टप्पा.महत्त्वाच्या परीक्षा तारखाRBI ने जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार -फेज 1 परीक्षा - 13 आणि 14 जून 2026फेज 2 परीक्षा - 25 आणि 26 जुलै 2026मुलाखत - तारीख अद्याप जाहीर नाही.पात्रता निकषया भरतीसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांचे वय 21 ते 30 वर्षांदरम्यान असणे आवश्यक आहे.जनरल प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी पदवी परीक्षेत किमान 60 टक्के गुण आवश्यक आहेत.राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना नियमानुसार वयोमर्यादेत सवलत देण्यात येणार आहे.DEPR आणि DSIM या पदांसाठी स्वतंत्र शैक्षणिक पात्रता लागू राहणार आहे..विषयफेज 1 मध्ये सामान्य ज्ञान, बुद्धिमता चाचणी, आणि इंग्रजी भाषा या विषयांचा समावेश असेल. तर फेज 2 मध्ये आर्थिक आणि सामाजिक समस्या, वित्त आणि व्यवस्थापन आणि इंग्रजी लेखन कौशल्ये या विषयांवर परीक्षा घेतली जाणार आहे..पगार किती?या परीक्षेतून ग्रेड B पदावर निवड झालेल्या उमेदवारांना विविध भत्त्यांसह दरमहा तब्बल 1.5 लाख रुपयांपेक्षा अधिक ग्रॉस पगार मिळणार आहे. दरम्यान, उमेदवारांनी अर्ज करण्यापूर्वी सविस्तर अधिसूचना काळजीपूर्वक वाचावी, असे RBI कडून सांगण्यात आले आहे.