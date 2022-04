By

RBI Officers Grade B Jobs 2022: भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने ग्रेड B पदांसाठी ऑनलाइन अर्ज मागवले आहेत. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 18 एप्रिल आहे. अशा परिस्थितीत, ज्या उमेदवारांनी अद्याप अर्ज केलेला नाही ते अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन अर्ज करू शकतात. त्यानंतर कोणत्याही उमेदवाराचा फॉर्म स्वीकारला जाणार नाही.

जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, RBI ची अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन एकूण २९४ पदांसाठी अर्ज करता येईल. अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन उमेदवार अधिक तपशील तपासू शकतात. (RBI Officers Grade B Jobs Recruitment 2022: Last date of application for 294 posts)

हेही वाचा: भारतीय लष्करात सेवेची संधी

महत्वाचे टप्पे-

ऑनलाइन अर्जाची सुरुवात: 28 मार्च

अर्ज सादर करण्याची शेवटची तारीख: १८ एप्रिल (संध्याकाळी ६.००)

ग्रेड B (DR) मधील अधिकारी - सामान्य टप्पा-I ऑनलाइन परीक्षा: 28 मे

ग्रेड B (DR) मधील अधिकारी - सामान्य टप्पा-II - पेपर I, II आणि III ऑनलाइन परीक्षा: 25 जून

ग्रेड B (DR) – डीईपीआर / डीएसआईएम फेज I – पेपर – I – ऑनलाइन परीक्षा: ०२ जुलै

- ग्रेड B (DR) मधील अधिकारी - डीईपीआर / डीएसआईएम फेज-II - पेपर - II आणि III ऑनलाइन / लेखी परीक्षा: 6 ऑगस्ट

हेही वाचा: BSF मध्ये मेगा भरती! निवड प्रक्रिया अन् अर्जाची शेवटची तारीख जाणून घ्या

पात्रता-

1 जानेवारी 2022 रोजी उमेदवारांचे वय 21 ते 30 वर्षांच्या दरम्यान असावे. RBIच्या www.rbi.org.in अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन उमेदवार अधिक तपशील तपासू शकतात.