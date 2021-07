नॅशनल मलेरिया रिसर्च इन्स्टिट्यूटमध्ये निघाली 'या' पदांची भरती!

इच्छुक उमेदवार 5 ऑगस्ट 2021 रोजी एनआयएमआरद्वारे आयोजित केलेल्या वॉक- इन- इंटनव्ह्यूला येऊ शकतात.

सोलापूर : भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेच्या (आयसीएमआर) (Indian Council of Medical Research) नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च (एनआयएमआर) (National Institute of Malaria Research)ने मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस), कीटक संग्राहक आणि संशोधन सहाय्यकांच्या पदांवर भरतीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. 19 जुलै 2021 रोजी संस्थेने जाहीर केलेल्या भरती जाहिरातीनुसार, कराराच्या आधारे पदांवर भरती करावयाची आहे. इच्छुक उमेदवार 5 ऑगस्ट 2021 रोजी एनआयएमआरद्वारे आयोजित केलेल्या वॉक- इन- इंटनव्ह्यूला येऊ शकतात. उमेदवारांनी नोंद घ्यावी, की उमेदवारांची संख्या जास्त असल्यास मुलाखतीच्या दिवशी लेखी परीक्षा देखील घेतली जाऊ शकते. (Recruitment of various posts started in National Malaria Research Institute-ssd73)

हेही वाचा: भारतीय सैन्यात अधिकारी पदांची भरती! जाणून घ्या सविस्तर

असा करा अर्ज

उमेदवार आयसीएमआर- एनआयएमआरच्या अधिकृत वेबसाइट main.icmr.nic.in वरून अर्ज डाउनलोड करू शकतात. हा अर्ज संपूर्णपणे भरून आणि मूळ कागदपत्रांच्या प्रतीसह 5 ऑगस्ट 2021 रोजी वेळेत पाठवावा. पत्ता - आयसीएमआर- नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च (एनआयएमआर), क्षेत्रीय युनिट, संचालनालय आरोग्य सेवा इमारत, कम्फाल, पणजी, गोवा - 33.

हेही वाचा: दोन वर्षांनंतर शिक्षक पात्रता परीक्षेचे संभाव्य वेळापत्रक जाहीर!

जाणून घ्या क्षमता