Tech Layoffs 2026: AI च्या वाढत्या प्रभावामुळे टेक क्षेत्रात पुन्हा नोकरकपातीची लाट; मेटा नंतर आता मायक्रोसॉफ्टमधील नोकऱ्या धोक्यात

Microsoft Layoffs: टेक क्षेत्रात पुन्हा एकदा नोकरकपातीची चर्चा सुरू झाली आहे. मागच्याच आठवड्यात Meta Platforms मध्ये नोकर कपातीच्या बातम्या समोर आल्या होत्या, तर आता Microsoft मध्येही हजारो कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवर संकट येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये चिंता वाढली आहे..मेटामधील नोकर कपातमागच्या आठवड्यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच AI आणि ऑटोमेशनमुळे अनेक कंपन्या पारंपारिक कामकाजाची पद्धत बदलण्यावर भर देत आहेत. मेटा कंपनीने खर्च नियंत्रित ठेवण्यासाठी मोठं पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेतल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यामुळे कंपनीतून जवळपास ८,००० नोकऱ्या धोक्यात असल्याचं समोर आलं आहे. तसंच काही नवीन पदभरती प्रक्रिया थांबवण्याचाही निर्णय कंपनीने घेतल्याचं कळत आहे..मेटा सध्या AI तंत्रज्ञान, स्मार्ट अल्गोरिदम आणि डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरवर मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहे. त्यामुळे इतर विभागांतील खर्च कमी करण्यासाठी नोकरकपात होत असल्याचं मानलं जात आहे..मायक्रोसॉफ्टचाही खर्च कपातीवर भरMicrosoft ने खर्च कमी करण्यासाठी काही कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्तीचा (Resignation) पर्याय दिल्याची माहिती समोर येत आहे. कंपनी सध्या AI आणि क्लाऊड तंत्रज्ञानावर मोठी गुंतवणूक करत आहे. तसेच नवीन डेटा सेंटर्स उभारण्यावरही भर दिला जात आहे. त्यामुळे काही कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..AI मुळे बदलतंय टेक क्षेत्राचं चित्रतज्ज्ञांच्या मते, AI चा वापर वेगाने वाढत असल्यामुळे अनेक कंपन्या आता कमी कर्मचाऱ्यांमध्ये जास्त काम करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे काही जुन्या प्रकारच्या नोकऱ्यांची गरज कमी होत आहे. तसंच नफा टिकवून ठेवण्यासाठी आणि खर्च कमी करण्यासाठी कंपन्या कर्मचारी कपातीसारखे निर्णय घेत असल्याचे सांगितले जात आहे.