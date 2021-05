सोलापूर : कोरोना (Covid-19) विषाणूची दुसरी लाट संपूर्ण देशात पूर्णपणे कमकुवत झाली नाही. दररोज दोन लाखांहून अधिक प्रकरणे दाखल केली जात आहेत. अशा परिस्थितीत या साथीचा प्रतिबंध करण्यासाठी व युद्धपातळीवर जनजागृती अभियान (Awareness campaign about Corona) राबविण्यात येत आहे. या अभियानात आता सीबीएसई बोर्डानेही (CBSE Board) पुढाकार घेतला आहे. सीबीएसईच्या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने देशभरात "कोव्हिड-19'चा सामना करण्यासाठी "यंग वॉरियर' (Young Warrior) ही नवीन मोहीम सुरू केली आहे. त्याचबरोबर एएनआयनेही यासंदर्भात ट्विट केले आहे. (The CBSE board launched the "Young Warrior" campaign to defeat Corona)

या चळवळीत विद्यार्थी व शिक्षकांनी सहभागी व्हावे, याबाबत मंडळाने संबंधित शाळांना पत्र पाठविले आहे. या मोहिमेचे उद्दिष्ट पाच दशलक्ष तरुणांना जोडणे आहे. त्याच वेळी असेही म्हटले आहे, की 50 दशलक्ष लोकांमध्ये कोरोनाबाबत जागृती निर्माण करणे हे उद्दिष्ट आहे.

सीबीएसई यंग वॉरियर चळवळ युवा कार्य व क्रीडा मंत्रालय, आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय व युवा-युनिसेफ आणि 950 मल्टी स्टॉकधारकांच्या मदतीने आयोजित केली जाईल. त्याच वेळी, कोणीही विद्यार्थी किंवा शिक्षक या आंदोलनात सामील होऊ शकतात. या व्यतिरिक्त विद्यार्थ्यांनी आपले वय 10 ते 30 वर्षे दरम्यान असावे हे लक्षात ठेवले पाहिजे.

असा करा अर्ज

या चळवळीत सामील होण्यासाठी विद्यार्थी +91 9650414141 या क्रमांकावर YWA लिहून व्हॉट्‌सऍप करू शकतात. याव्यतिरिक्त 08066019225 वर वैकल्पिकरीत्या मिस कॉल करू शकतात. विद्यार्थी या चळवळीत सामील झाल्यानंतर दहा किंवा त्यापेक्षा अधिक तरुणांना चळवळीत सामील होण्यास प्रेरित करू शकतात.