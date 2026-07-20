UK Visa Rules 2026: स्कॉलरशिप मिळूनही यूकेचा व्हिसा हुकणार? विद्यार्थ्यांचे परदेशी शिक्षणाचे स्वप्न टांगणीला!

UK Visa Rules Changed: उच्च शिक्षणाचे स्वप्न घेऊन युनायटेड किंग्डम (UK) गाठण्याच्या तयारीत असलेल्या महाराष्ट्रातील शेकडो विद्यार्थ्यांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. राज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेला गती मिळत असतानाच, दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ब्रिटनच्या यूके व्हिसा अँड इमिग्रेशन (UKVI) विभागाने विद्यार्थी व्हिसा नियमांमध्ये अत्यंत धक्कादायक बदल केले आहेत. या नव्या नियमांमुळे राज्य शासनाच्या शिष्यवृत्तीवर अवलंबून असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश धोक्यात आले आहेत..नेमका काय आहे नवा नियम?यूके प्रशासनाने आर्थिक प्रायोजकत्वाबाबत (Official Financial Sponsorship) नियम कडक केले आहेत-फक्त केंद्र सरकारलाच मान्यता: नव्या नियमांनुसार, आता फक्त राष्ट्रीय किंवा केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीलाच अधिकृत आर्थिक प्रायोजकत्व म्हणून मान्यता दिली जाईल.राज्य सरकारच्या स्कॉलरशिपवर प्रश्नचिन्ह: राज्य सरकारांकडून दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीचा व्हिसा प्रक्रियेत पूर्वीप्रमाणे विचार केला जाणार नसल्याचे समोर आले आहे. यामुळे महाराष्ट्र शासनाकडून मंजुरीपत्र (Sanction Letter) मिळाल्यानंतरही व्हिसा नाकारला जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे..US Visa: महिनाभरात नोकरी मिळवा, अन्यथा अमेरिका सोडा! व्हिसा नियमांतील बदलांमुळे विद्यार्थी अडचणीत.कोणत्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना बसणार फटका ?महाराष्ट्र सरकारच्या विविध परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ घेणाऱ्या या विद्यार्थ्यांवर याचा थेट परिणाम होऊ शकतो-अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST)इतर मागासवर्ग (OBC) व व्हीजेएनटी (VJNT) / एसबीसी (SBC)अल्पसंख्याक आणि खुल्या प्रवर्गातील (EWS) विद्यार्थीनिर्वाह भत्ताही पडणार अपुरा!सध्या महाराष्ट्र सरकार यूकेमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वार्षिक सुमारे £९,९०० (नऊ हजार नऊशे पौंड) इतका निर्वाह भत्ता देते. पण, यूकेच्या नव्या आर्थिक निकषांनुसार विशेषतः लंडनसारख्या महागड्या शहरात राहण्यासाठी किमान £१३,७६१ आर्थिक क्षमता दाखवणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आता अतिरिक्त निधीची व्यवस्था करावी लागणार आहे..यूके व्हिसा नियम-इतर ४ मोठे बदलकुटुंबाला सोबत नेण्यावर बंदी: आता फक्त संशोधन करणाऱ्या (PhD) विद्यार्थ्यांनाच आपल्या कुटुंबाला सोबत नेण्याची परवानगी असेल. इतर पदव्युत्तर (Postgraduates) विद्यार्थ्यांना ही सुविधा मिळणार नाही.मासिक खर्चाच्या निकषात वाढ: लंडनमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दरमहा £१,४८३ (सुमारे १.६४ लाख रुपये) तर लंडनबाहेरील विद्यार्थ्यांना £१,१३६ (सुमारे १.२५ लाख रुपये) बँक खात्यात दाखवणे अनिवार्य असेल.व्हिसा कालावधी आणि वर्क व्हिसा: अभ्यासक्रम पूर्ण केल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना पदवीधर व्हिसासाठी अर्ज करता येणार नाही.वाढत्या राहणीमानाचा फटका: यूकेमध्ये घरभाडे, अन्न, वाहतूक आणि आरोग्य विमा कमालीचा महागल्याने परदेशी शिक्षण आता अधिक खर्चिक बनले आहे..'द प्लॅटफॉर्म' संस्थेची सरकारकडे तातडीच्या हस्तक्षेपाची मागणीया गंभीर परिस्थितीची दखल घेत नागपूर येथील ‘द प्लॅटफॉर्म’ या संस्थेने मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे (CMO) साकडे घातले आहे. तसेच सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास, अल्पसंख्याक विकास, आणि तंत्रशिक्षण संचालनालयाने केंद्र सरकार व यूके प्रशासनाशी तातडीने समन्वय साधून महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळावे, अशी मागणी केली आहे.विद्यार्थ्यांनी काय करावे ?शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, विद्यार्थ्यांनी सध्या घाबरून न जाता आपल्या संबंधित विद्यापीठाशी आणि अधिकृत व्हिसा सल्लागारांशी (Visa Consultants) सतत संपर्क ठेवावा. तसेच राज्य आणि केंद्र सरकारच्या अधिकृत सूचनांवर लक्ष ठेवावे..US student visa: आता अमेरिकेत परदेशी विद्यार्थ्यांच्या 'व्हिसा'ला चार वर्षांची मर्यादा? लाखो भारतीय विद्यार्थ्यांवर होणार परिणाम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.