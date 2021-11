UPPCL Result 2021 : उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेडनं (UPPCL) टेक्नीशियन (इलेक्ट्रिकल) भरती परीक्षेचा (UPPCL TE Result 2021) निकाल नुकताच जाहीर केला आहे. या भरती परीक्षेला बसलेले उमेदवार आता त्यांचा निकाल (UPPCL Result) UPPCL च्या अधिकृत वेबसाइट अर्थात, upenergy.in वर पाहू शकतात. या भरती मोहिमेद्वारे (UPPCL TE Recruitment 2020) 608 रिक्त जागा भरल्या जाणार आहेत.

UPPCL टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल भरती 2020 परीक्षा ऑनलाइन मोडमध्ये (CBT) 19, 20, 27 आणि 28 मार्च 2021 रोजी घेण्यात आली. बोर्डानं आपल्या वेबसाइटवर निवडलेल्या उमेदवारांची अंतिम यादीही जाहीर केलीय.

निकाल कसा तपासायचा?

1 : UPPCL च्या अधिकृत वेबसाइटला upenergy.in भेट द्या.

2 : मुख्यपेजवरील 'Vacancies/Result' या टॅबवर क्लिक करा.

3 : आता फ्लॅश होणाऱ्या जाहिरात क्रमांकावर क्लिक करा. 'List of selected candidates for the post of Technician-Electrical against the advertisement number 03/vsa/Technician (Electrical)'

4 : त्यानंतर PDF फाइल स्क्रीनवर उघडेल.

5 : आता तुमचा रोल नंबर तपासा आणि निकाल पहा.

UPPCL तंत्रज्ञांची मुलाखत लवकरच

ऑनलाइन पद्धतीनं घेतलेल्या भरती परीक्षेत पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना आता मुलाखतीसाठी बोलावलं जाईल. मुलाखतीची तारीख आणि वेळ अधिकृत वेबसाइटवर प्रसिद्ध केली जाईल. परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना वेबसाइटवर लक्ष ठेवण्याचा सल्लाही देण्यात आला असून उमेदवार थेट लिंकवर जाऊन पुढील निवड प्रक्रियेसाठी शॉर्टलिस्ट केलेल्या उमेदवारांचे रोल नंबर तपासू शकतात.