महत्त्वाची बातमी! UPSC EPFO साठी अर्ज भरण्याची मुदत वाढवली, आता 'या' तारखेपर्यंत भरता येणार अर्ज

सरकारी नोकरीच्या शोधात असलेल्या उमेदवारांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेतील (EPFO) भरतीसाठी अर्ज करण्याची मुदत वाढवली आहे. Assistant Provident Fund Commissioner (APFC) पदासाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख आता १४सप्टेंबर २०२६ रोजी सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत करण्यात आली आहे. त्यामुळे अद्याप अर्ज न केलेल्या पात्र उमेदवारांना आणखी एक संधी मिळाली आहे. या भरती प्रक्रियेत Enforcement Officer/Accounts Officer (EO/AO) आणि Assistant Provident Fund Commissioner (APFC) या पदांचा समावेश आहे..एकूण २३० पदांची भरतीUPSC EPFO भरतीमध्ये एकूण २३० रिक्त जागा भरण्यात येणार आहेत. यापैकी १५६७ पदे EO/AO साठी, तर ७४ पदे APFC पदासाठी आहेत. पात्र उमेदवारांना UPSCच्या ऑनलाइन अर्ज पोर्टलवरून अर्ज करावा लागणार आहे..MPSC Marks Verification : एमपीएससी उमेदवारांसाठी मोठी बातमी! गुणपडताळणीसाठी अर्जाची संधी; जाणून घ्या अंतिम तारीख .शैक्षणिक पात्रता काय?EO/AO पदासाठी उमेदवाराकडे मान्यताप्राप्त विद्यापीठ किंवा संस्थेची कोणत्याही शाखेतील पदवी असणे आवश्यक आहे. APFC पदासाठीही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी आवश्यक आहे. याशिवाय Company Law, Labour Laws किंवा Public Administration यापैकी विषयातील डिप्लोमा असलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य दिलं जाणार आहे. वयोमर्यादेचा विचार केला तर EO/AO पदासाठी कमाल वय ३० वर्षे, तर APFC पदासाठी ३५ वर्षे आहे. आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना नियमानुसार वयोमर्यादेत सवलत मिळणार आहे..अर्ज शुल्क किती?General, OBC आणि EWS प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी अर्ज शुल्क २५ रुपये आहे. तर महिला, SC, ST आणि PwBD प्रवर्गातील उमेदवारांना अर्ज शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे. शुल्क ऑनलाइन पद्धतीने भरता येणार आहे..UPSSSC कडून १,१८२ ऊस पर्यवेक्षक पदांसाठी भरती; पात्रता, वयोमर्यादा आणि अर्जाची संपूर्ण माहिती.निवड कशी होणार?उमेदवारांची निवड Combined Recruitment Test (CRT) आणि त्यानंतर मुलाखतीच्या माध्यमातून केली जाईल. दोन तासांच्या लेखी परीक्षेत वस्तुनिष्ठ स्वरूपाचे प्रश्न असतील. परीक्षेत चुकीच्या उत्तरासाठी निगेटिव्ह मार्किंगही असेल. लेखी परीक्षेत पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांनाच पुढील मुलाखतीसाठी बोलावलं जाईल. उमेदवारांनी अर्ज करण्यापूर्वी UPSCच्या अधिकृत वेबसाइटवरील भरतीची जाहिरात आणि पात्रतेच्या अटी काळजीपूर्वक तपासाव्यात. अर्जाची अंतिम मुदत आता १४ सप्टेंबर २०२६ , सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.