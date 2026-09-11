एज्युकेशन जॉब्स

महत्त्वाची बातमी! UPSC EPFO साठी अर्ज भरण्याची मुदत वाढवली, आता 'या' तारखेपर्यंत भरता येणार अर्ज

UPSC EPFO Recruitment 2026 : या भरती प्रक्रियेत Enforcement Officer/Accounts Officer (EO/AO) आणि Assistant Provident Fund Commissioner (APFC) या पदांचा समावेश आहे.
UPSC EPFO Recruitment 2026 new date

UPSC EPFO Recruitment 2026 new date

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

सरकारी नोकरीच्या शोधात असलेल्या उमेदवारांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेतील (EPFO) भरतीसाठी अर्ज करण्याची मुदत वाढवली आहे. Assistant Provident Fund Commissioner (APFC) पदासाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख आता १४सप्टेंबर २०२६ रोजी सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत करण्यात आली आहे.

त्यामुळे अद्याप अर्ज न केलेल्या पात्र उमेदवारांना आणखी एक संधी मिळाली आहे. या भरती प्रक्रियेत Enforcement Officer/Accounts Officer (EO/AO) आणि Assistant Provident Fund Commissioner (APFC) या पदांचा समावेश आहे.

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