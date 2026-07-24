UTU Paper Leak: परीक्षा सुरू होण्यापूर्वीच व्हॉट्सॲप ग्रुपवर आले प्रश्न; पेपर लीक प्रकरणी असिस्टंट प्रोफेसरला बेड्या!

उत्तराखंड तंत्रज्ञान विद्यापीठाच्या (UTU) सम-सेमिस्टर परीक्षेचा प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या प्रकरणात दून पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे. शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग (झाझरा) येथील सहाय्यक प्राध्यापक आशिष कुमार गुप्ता यांना प्रश्नपत्रिका लीक केल्याच्या आरोपावरून अटक करण्यात आली आहे. उत्तराखंड सरकारने परीक्षा प्रक्रियेत गैरप्रकार करणाऱ्यांविरोधात कठोर भूमिका घेतली असून या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू आहे..व्हॉट्सॲप ग्रुपवर प्रश्न शेअर केल्याचा आरोपया प्रकरणी UTUचे परीक्षा नियंत्रक डॉ. विनय कुमार पटेल यांनी प्रेमनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, ८ जुलै रोजी झालेल्या सम-सेमिस्टर परीक्षेपूर्वी आरोपी प्राध्यापकाने एका व्हॉट्सॲप ग्रुपवर विद्यार्थ्यांसोबत महत्त्वाचे प्रश्न शेअर केले होते.परीक्षा संपल्यानंतर विद्यापीठाने मूळ प्रश्नपत्रिका आणि व्हॉट्सॲपवर प्रसारित झालेले प्रश्न यांची पडताळणी केली असता त्यामध्ये मोठे साम्य आढळले. त्यानंतर विद्यापीठाच्या अंतर्गत चौकशी समितीनेही परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी प्रश्न बाहेर गेल्याची बाब आपल्या अहवालात नमूद केली..इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे जप्तवरिष्ठ पोलीस अधीक्षकांच्या निर्देशानुसार पोलिसांनी आरोपीला अटक करून त्याच्याकडील मोबाईल फोन आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे जप्त केली आहेत. या उपकरणांची फॉरेन्सिक तपासणी करण्यात येत असून प्रश्नपत्रिका लीक प्रकरणात आणखी कोणी सहभागी होते का, याचाही तपास सुरू आहे. या प्रकरणामागे मोठे नेटवर्क आहे का, याचाही शोध पोलीस घेत आहेत..सरकारची 'झिरो टॉलरन्स' भूमिकामुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी या घटनेवर प्रतिक्रिया देताना परीक्षा प्रक्रियेत गैरप्रकार करणाऱ्यांविरोधात सरकारची 'झिरो टॉलरन्स' भूमिका कायम असल्याचे स्पष्ट केले. राज्यात लागू करण्यात आलेल्या कडक नकलविरोधी कायद्यामुळे आतापर्यंत विविध परीक्षा गैरप्रकारांमध्ये १०० हून अधिक आरोपींना अटक करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.मुख्यमंत्र्यांनी भरती परीक्षा आणि विद्यापीठीय परीक्षा पारदर्शक, निष्पक्ष आणि विश्वासार्ह ठेवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे सांगत, विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई सुरूच राहणार असल्याचा इशाराही दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.