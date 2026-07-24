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UTU Paper Leak: परीक्षा सुरू होण्यापूर्वीच व्हॉट्सॲप ग्रुपवर आले प्रश्न; पेपर लीक प्रकरणी असिस्टंट प्रोफेसरला बेड्या!

UTU प्रश्नपत्रिका फुटी प्रकरणात सहाय्यक प्राध्यापक अटकेत; व्हॉट्सॲपवर प्रश्न शेअर केल्याचा आरोप, फॉरेन्सिक तपासातून मोठ्या रॅकेटचा शोध सुरू
utu paper leak professor arrest

utu paper leak professor arrest

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तराखंड तंत्रज्ञान विद्यापीठाच्या (UTU) सम-सेमिस्टर परीक्षेचा प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या प्रकरणात दून पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे. शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग (झाझरा) येथील सहाय्यक प्राध्यापक आशिष कुमार गुप्ता यांना प्रश्नपत्रिका लीक केल्याच्या आरोपावरून अटक करण्यात आली आहे. उत्तराखंड सरकारने परीक्षा प्रक्रियेत गैरप्रकार करणाऱ्यांविरोधात कठोर भूमिका घेतली असून या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू आहे.

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