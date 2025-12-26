अखेर ठरलं! अकोल्यात महायुतीचा एकत्र लढा; ५५-१५-१० चे सुत्र अवलंबणार, कोणाला किती फायदा?

योगेश फरपटअकोला,ता. २६ः महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप, शिंदे सेना आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने एकत्र लढण्याचा घेतलेला निर्णय हा स्थानिक राजकारणातील एक निर्णायक टप्पा मानला जात आहे. विदर्भातील चारही महानगरपालिकांमध्ये महायुतीचा संयुक्त लढा राबवण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले असून अकोल्यातील संभाव्य जागावाटपानुसार भाजप ५५, शिंदे सेना १५ तर राष्ट्रवादी १० जागांवर लढण्याची शक्यता व्यक्त होते. यामुळे सत्ता समीकरणांचा तोल स्पष्टपणे महायुतीच्या दिशेने झुकताना दिसत आहे..२०१७ मध्ये अकोल्यात भाजपने ४८ जागांसह ताकदवान कामगिरी केली होती. शिवसेनेला ८ तर राष्ट्रवादीला ५ जागा मिळाल्या होत्या. यावेळीही या तिन्ही पक्षांच्या ताब्यातील ६१ जागा कायम ठेवून उर्वरित १९ जागांवर वाटाघाटी करण्यात आल्या आहेत. म्हणजेच, पूर्वीचा मतदारविश्वास आणि संघटनशक्तीवर आधारित गणिताला प्राधान्य देण्यात आले आहे. भाजपचा सर्वाधिक वाटा म्हणजे नेतृत्वाची भूमिका त्यांच्याच हाती राहणार हे स्पष्ट संकेत आहेत..Kolhapur Election : कुठे विकासाचा कौल, कुठे गटबाजीचा फटका; नगरपालिकांच्या निकालांतून स्पष्ट झाले स्थानिक राजकारण.शिंदे गटासाठी १५ जागा ही संघटन विस्ताराची महत्त्वाची संधी आहे. शिवसेना (शिंदे गट) आता स्वतंत्र ओळख दृढ करण्याचा प्रयत्न करत असताना महानगरपालिका पातळीवरील ताकद वाढवण्याची ही संधी ठरणार आहे. तर राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी १० जागांचा वाटा म्हणजे सत्तासमीकरणात महत्वाची भूमिका ठरू शकतो..प्रभाग १७ मध्ये तिढा कायमप्रभाग क्रमांक १७ मध्ये मात्र शिंदे सेनेचे राजेश मिश्रा स्वतः निवडणूक लढवण्यासाठी आग्रही आहेत. याच प्रभागात भाजपचेही उमेदवार निवडणूक लढण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे ही जागा कुणाला सुटणार! याचे कोडे इच्छूक उमेदवारांसह सर्वानाच पडले आहे. विशेष म्हणजे अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातून मिश्रा यांनी निवडणूक लढवली होती. तेव्हा त्यांनी तीन हजारच्या जवळपास मते घेतल्याने भाजपचे अग्रवाल यांचा पराभव होण्यात ही बाब कारणीभूत ठरली होती. ही सल भाजप नेत्यांच्या मनात अजूनही कायम आहे. त्यामुळे या प्रभागात मिश्रांना तिकिट मिळते की आणखी कुणाला ? हे गुलदस्त्यात आहे..Nagaradhyaksha Election Poll Results : नगराध्यपदाच्या निकालानंतर अजित पवार गटाच्या नेत्याने टोचले स्वत:च्या पक्षाचे कान; म्हणाले, आत्मचिंतनाची गरज!.काय म्हणाले आमदार सावरकर?भाजपचे निवडणूक प्रमुख तथा प्रदेश सरचिटणीस आमदार रणधीर सावरकर यांनी कार्यकर्त्यांचा सन्मान राखून निर्णय होईल, असे स्पष्ट केल्याने मित्र पक्षाला दिलासा मिळाला आहे. प्रत्यक्ष जनसंपर्क, स्थानिक विश्वास आणि संघटनशक्तीच्या आधारावर तिकिट वाटपाबाबत संबधित पक्षाच्या महानगर प्रमुखांसोबत बसून योग्य तो अंतिम निर्णय घेणार असल्याचे आमदार सावरकरांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.