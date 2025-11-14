Bihar Election Results: निकाल बिहारचा पण परिणाम महाराष्ट्रावर, स्थानिक निवडणुकांमध्ये काय होणार? ‘लाडकी बहीण’ ठरणार गेमचेंजर?

बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांचा महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर परिणाम काय होणार अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.एनडीए आणि महागठबंधन यांच्यात ही कडवी झूंज आहे. या निवडणुकीत एनडीए जिंकणार की महागठबंधन हे काही वेळात स्पष्ट होणार आहेत. मात्र एनडीएचं पारडं जड दिसत आहे. त्यामुळे याचा महाराष्ट्रातील स्थानिका स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर काय परिणाम होणार, अशी जोरदार चर्चा रंगली आहे. .महाराष्ट्रातील स्थानिक राजकारणाची दिशा ठरणारमहाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी पहिल्या टप्प्यातील निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर केले. २ डिसेंबर २०२५ नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी मतदान होणार आहे तर ३ तारखेला निकाल जाहीर होणार आहे.या निवडणुका महाराष्ट्रातील स्थानिक राजकारणाची दिशा ठरवतील आणि २०२९ विधानसभा निवडणुकांसाठी आधार तयार करतील. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकांची रंगीत तालीम देखील याला म्हटले जात आहे. सत्ताधारी महायुती (भाजप, शिवसेना-शिंदे, राष्ट्रवादी-अजित पवार) आणि विरोधी महाविकास आघाडी (काँग्रेस, शिवसेना-उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी-शरद पवार) यांच्यात तीव्र स्पर्धा होणार आहे. महाविकास आघाडीत तर आता मनसे देखील येण्याची चर्चा आहे..Who is next CM of Bihar : निकालापूर्वी मोठा निकाल! बिहारचा पुढचा मुख्यमंत्री कोण? तीन फॅक्टर ठरविणार खरा विजेता.बिहार निकालांचा महाराष्ट्र निवडणुकांवर काय परिणाम होणार?निवडणूक विश्लेषकांच्या मते बिहारमध्ये एनडीएचा विजय झाला तर हा विजय भाजपची सलग यशस्वी रणनीती दर्शवेल, जी महाराष्ट्रातील स्थानिक निवडणुकांमध्ये महायुतीचा उत्साह वाढवेल. महाराष्ट्रातील महायुतीला बिहार निकालामुळे गती मिळेल, ज्यामुळे स्थानिक पातळीवर विकास, पायाभूत सुविधा आणि मोदी-फडणवीस यांच्या योजनांवर जोर देणे सोपे होईल.ृ.महाविकास आघाडीवर दबावतर बिहारमध्ये महागठबंधनचे अपयश इंडीया आघाडीचे कमकुवतपण दर्शवेल, ज्याचा परिणाम महाराष्ट्रातील विरोधकांवर होण्याशी शक्यता आहे. काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला रणनीती बदलावी लागेल, कारण बिहारमधील जातीय आणि आर्थिक मुद्द्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही स्थानिक मुद्दे जसे की ओबीसी आरक्षण, मतदार यादी, रोजगार, शेतकऱ्यांना मदत, प्रभावी ठरतील. उद्धव ठाकरे-राज ठाकरे यांनी मतदार यादी सुधारण्याची मागणी केली मात्र, तसं काही झालं नाही.बिहारमध्ये यावेळी ६७.१३ टक्के उच्च मतदान झाले. हे मोदी लाटेचे संकेत मानले जात आहे. जे महाराष्ट्रातील शहरी-ग्रामीण मतदारांना प्रभावित करेल. स्थानिक निवडणुकांमध्ये महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण आणि विकास योजनांवर भर असल्याने, एनडीएला फायदा होईल..लाडकी बहीण योजना फक्टरबिहार विधानसभा निवडणुकीत महिला सशक्तीकरण निर्णायक फॅक्टर ठरला, ज्याची थेट तुलना महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेशी करता येईल. बिहारमध्ये निवडणुकीच्या काही दिवस आधी केंद्र सरकाने महिलांना प्रत्येकी १० हजार रुपये दिले. अशीच योजना महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राबवण्यात आली होती. महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजने अतर्गत महिलांना १,५०० महिन्याला देण्यात येतात. ही योजना महायुतीची ‘गेम-चेंजर’ ठरली आहे. बिहार निकालांमुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक निवडणुकांमध्ये ही योजना ‘वूमन वोट बँक’ ला मजबूत करेल, विशेषतः ग्रामीण भागात, त्यामुळे विरोधकांना आता सत्ताधाऱ्यांनी स्वीप देण्यासाठी तगडी प्लॅनिंग आखावी लागले.दुपारी साडेबारा वाजेपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार बिहार निवडणुकीत भाजप ८४ जागांवर आघाडीवर आहे, तर जेडीयू ७८ जागांवर पुढे आहे. त्यामुळे एकंदर निकालाच्या दिशेत फारसा बदल होणार नाही, अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे. दरम्यान, लोक जनशक्ती पार्टी (राम विलास) LJPRV २० जागांवर मजबूत आघाडी घेत असून काँग्रेस केवळ ७ जागांवर आघाडीवर दिसत आहे. एकूणच, या प्राथमिक आकडेवारीवरून NDA स्पष्ट बहुमत मिळण्याची चिन्हे दिसत आहेत..Bihar Election Result 2025 : बिहारमधील सर्वात कडवी लढत, महाराष्ट्राचा जावई रणांगणात! तिरंगी लढतीत कोण बाजी मारणार? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.