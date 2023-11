By

Assembly Elections 2023 Exit Poll : पाच राज्यांमध्ये नुकत्याच विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. याचा निकाल ३ डिसेंबर रोजी जाहीर होणार आहे. पण या निवडणुकांच्या मतदानोत्तर चाचण्यांचे कल आता समोर आले आहेत. Chhattisgarh exit Polls Result

विविध सर्व्हेमधून काही अपेक्षित तर काही धक्कादायक संभाव्य निकाल समोर आले आहेत. त्यानुसार छत्तीसगडमध्ये काँग्रेस आपली सत्ता राखणार असल्याचं चित्र आहे. छत्तीसगडमध्ये एकूण ९० जागा आहेत. त्यापैकी ४५ हा बहुमताचा आकडा आहे. (Chhattisgarh Exit Poll Congress may stick on power in Chhattisgarh a clear majority signal)

इंडिया टुडे-एक्सिस माय इंडिया

काँग्रेस छत्तीसगडमध्ये बहुमताचा आकडा पार करणार असल्याचं चित्र आहे. या राज्यात काँग्रेसला ४० ते ५० जागा मिळतील असा इंडिया टुडे-एक्सिस माय इंडिया या एक्झिट पोलचा अंदाज आहे. तर भाजपला ३६ ते ४६ जागा मिळतील. तसेच इतर पक्षांकडं १ ते ५ जागा जातील असंही हे एक्झिट पोल सांगत आहेत. Chhattisgarh exit Polls Result

इंडिया टीव्ही-सीएनएक्स

इंडिया टीव्ही आणि सीएनएक्सच्या सर्व्हेनुसार, काँग्रेसला छत्तीसगडमध्ये ४६ ते ५६ जागा मिळतील. तर भाजपला ३०-४० जागा तसेच इतर पक्षांना ३-५ जागा मिळतील असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. exit polls news

एबीपी-सीव्होटर

एबीपी-सीवोटरच्या सर्व्हेनुसार, काँग्रेसला ४१ ते ५३ जागा तर भाजपला ३६ ते ४८ अन्य पक्षांना ०- ४ जागांचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

न्यूज २४ - टुडे चाणक्य

या संस्थांच्या सर्व्हेनुसार, काँग्रेसला छत्तीसगडमध्ये ५७ जागा मिळतील. भाजपला ३३ तर अन्य पक्षांना ० जागा मिळतील असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

रिपब्लिक-मॅट्रिज

रिपब्लिक-मॅट्रिजच्या सर्व्हेनुसार, काँग्रेसला ४४ ते ५२ जागा तर भाजपला ३४ ते ४२ जागा आणि अन्य पक्षांना ०-२ जागांवर समाधान मानवं लागेल.