Municipal Corporation Elections: महापालिका निवडणुकांच्या तारखा जाहीर...निवडणूक आयोगापूर्वी शिंदेसेनेच्या नेत्याने केली घोषणा!

कल्याण : राज्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. आता महापालिका निवडणुका कधी होणार, असा प्रश्न सर्वांनाच पडला आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिका (केडीएमसी) निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना शिंदे गटाकडून 'नारी शक्ती मेळावा' आयोजित करण्यात आला होता. या मेळाव्यात शिंदे शिवसेनेचे कल्याण शहरप्रमुख रवी पाटील यांनी निवडणुकीची तारीख जाहीर करून सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला..राजकीय वर्तुळात खळबळनिवडणूक आयोगाच्या अधिकृत घोषणेआधीच तारीख सांगितल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. सगळ्यांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. रवी पाटील यांनी सांगितले की, १५ जानेवारीला केडीएमसीची निवडणूक होणार असून, १३ डिसेंबरच्या आत आचारसंहिता लागू होईल. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. हा मेळावा महिलांच्या सशक्तीकरणावर केंद्रित असला तरी निवडणुकीच्या रणनीतीचा भाग म्हणून त्याचे आयोजन करण्यात आले होते. शिंदे गटाने यातून आपली तयारी दाखवून दिली आहे..पक्षाच्या रणनीतीवर भरएकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी जोरदार कंबर कसली आहे. पक्षाने कार्यकर्त्यांना सक्रिय करण्यावर भर दिला आहे. काल, म्हणजे बुधवारी कोल्हापुरातही मोठा मेळावा घेण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उपस्थित कार्यकर्त्यांना तातडीने कामाला लागण्याच्या सूचना दिल्या. "निवडणुका जवळ आल्या आहेत, प्रत्येक कार्यकर्त्याने मतदारांपर्यंत पोहोचले पाहिजे," असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. कोल्हापुरातील मेळाव्यात शिंदे यांनी पक्षाच्या रणनीतीवर भर दिला आणि विरोधकांना लक्ष्य करताना आपली ताकद दाखवली..Deputy CM Eknath Shinde: शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ग्वाही; कार्तिकी यात्रा सोहळा.पक्षाच्या प्रचारात महत्त्वाची भूमिकाकल्याणमधील नारी शक्ती मेळाव्यात महिलांना पक्षाच्या प्रचारात महत्त्वाची भूमिका देण्याचे आवाहन करण्यात आले. रवी पाटील यांनी महिलांना 'निवडणुकीची खरी शक्ती' म्हटले आणि त्यांना मतदान प्रक्रियेत सक्रिय होण्याचे आवाहन केले. शिंदे गटाने अशा मेळाव्यांद्वारे ग्रामीण आणि शहरी भागात पक्षाची पाळेमुळे मजबूत करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे..राजकीय वातावरण तापलेराज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. शिंदेसेना आणि ठाकरे गट यांच्यातील स्पर्धा तीव्र झाली आहे. महापालिका निवडणुका पक्षांच्या प्रतिष्ठेच्या ठरणार आहेत. शिंदे गटाने आता प्रचाराला वेग दिला आहे. कोल्हापुरातील मेळाव्यात शिंदे यांनी कार्यकर्त्यांना एकजूट राहण्याचे आणि विकासकामांवर भर देण्याचे निर्देश दिले. "जनतेच्या विश्वासावर निवडून येऊ," असा संदेश त्यांनी दिला..कुणाची सत्ता येणारकेडीएमसी निवडणुकीत कुणाची सत्ता येणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. रवी पाटील यांच्या घोषणेने पक्षाच्या आत्मविश्वासाचे दर्शन घडले आहे. निवडणूक आयोग मात्र अधिकृत वेळापत्रक जाहीर करणार आहे..Eknath Shinde : एकनाथ शिंदेची शिवसेना कोल्हापुरात स्वबळावर लढणार का? कार्यकर्त्या बैठकीत काय झाला निर्णय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.