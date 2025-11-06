Election News

Municipal Corporation Elections: महापालिका निवडणुकांच्या तारखा जाहीर...निवडणूक आयोगापूर्वी शिंदेसेनेच्या नेत्याने केली घोषणा!

Kalyan-Dombivli Municipal Corporation Elections: कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकांपूर्वी राजकीय हालचालींना वेग; शिंदे गटाच्या घोषणेमुळे पक्षांतर्गत आत्मविश्वास तर विरोधकांमध्ये सावधगिरीची भावना
कल्याण : राज्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. आता महापालिका निवडणुका कधी होणार, असा प्रश्न सर्वांनाच पडला आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिका (केडीएमसी) निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना शिंदे गटाकडून 'नारी शक्ती मेळावा' आयोजित करण्यात आला होता. या मेळाव्यात शिंदे शिवसेनेचे कल्याण शहरप्रमुख रवी पाटील यांनी निवडणुकीची तारीख जाहीर करून सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला.

