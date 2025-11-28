Election News

Local Body Election : नगरपंचायत निवडणुका! प्रचारासाठी एक दिवसाची मुदतवाढ, मतदानाच्या आदल्या रात्रीपर्यंत प्रचाराला परवानगी

Sandeep Shirguppe
Local Body Election Campaigning Extended : नगरपंचायत निवडणुकांसाठी उमेदवारांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. याआधी ३० नोव्हेंबरपर्यंतच प्रचाराची वेळ निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, आता १ डिसेंबरला रात्री १० वाजेपर्यंत प्रचार करता येणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये चांगलीच रंगत वाढू लागल्याने हा निर्णय महत्वाचा मानला जात आहे. उमेदवारांना तब्बल १ दिवसाचा वेळ मिळणार आहे.

