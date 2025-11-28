Local Body Election : नगरपंचायत निवडणुका! प्रचारासाठी एक दिवसाची मुदतवाढ, मतदानाच्या आदल्या रात्रीपर्यंत प्रचाराला परवानगी

Local Body Election Campaigning Extended : नगरपंचायत निवडणुकांसाठी उमेदवारांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. याआधी ३० नोव्हेंबरपर्यंतच प्रचाराची वेळ निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, आता १ डिसेंबरला रात्री १० वाजेपर्यंत प्रचार करता येणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये चांगलीच रंगत वाढू लागल्याने हा निर्णय महत्वाचा मानला जात आहे. उमेदवारांना तब्बल १ दिवसाचा वेळ मिळणार आहे..आयोगाच्या या निर्णयामुळे पक्ष कार्यकर्ते आणि उमेदवारांना प्रचारात आणखी वेळ मिळणार आहे. दरम्यान, २ डिसेंबरला सकाळी ७.३० ते सायंकाळी ५.३० वाजेपर्यंत मतदान पार पडणार असून राज्यातील अनेक नगरपंचायतींमध्ये निवडणुकीचे वातावरण चांगलेच तापले आहे..Solapur Election : तीन उमेदवारांच्या अर्जावरील आपिलाचा निकाल कायम; न्यायालयाने निर्णय अधिकाऱ्यांना दिला पाठिंबा!.निवडणूक आयोगाने शांतता कालावधीचा विचार करून योग्य ती खबरदारी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. मतदाना दरम्यान कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस दलांसह सर्व विभाग सतर्क राहणार आहेत. महत्वाकांक्षी उमेदवारांसाठी या निर्णयामुळे प्रचाराची आणखी एक संधी उपलब्ध झाली असून मतदारांपर्यंत पोहचण्यासाठी सर्वच पक्षांकडून आखाडा सजवला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.