Maharashtra Nagar Parishad-Nagar Panchayat Election Result 2025 LIVE : आज निकाल! नगरपरिषद नगर अन् नगर पंचायत निवडणुकीत कोण मारणार बाजी?

Maharashtra Nagar Parishad-Panchayat Election Result 2025 LIVE Update : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने गेल्या महिन्यात 288 नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यानुसार २ डिसेंबर रोजी मतदान होणार होतं. मात्र, मतदानाच्या काही तासांपूर्वी २३ नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीच्या पुढे ढकलण्यात आल्या. तर उर्वरित नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीसाठी मतदान पार पडलं. तसेच २३ नगरपरिषद नगरपंचायतींसाठी आता शनिवारी मतदान पार पडलं आहे. या सगळ्या जागांचा निकाल आज जाहीर होणार आहे. त्यामुळे सगळ्यांच उमेदवारांची धाकधूक वाढली आहे. आज सकाळी १० वाजता मतमोजणीला सुरुवात होणार असून या निकालाकडे राज्याचे लक्ष लागलं आह. आज कोणता पक्ष बाजी मारणार याकडे प्रत्येक जण लक्ष ठेऊन आहे. या निकालाचे प्रत्येक अपडेट जाणून घ्या एका क्लिकवर....