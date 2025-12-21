Maharashtra Nagaradhyaksha Results 2025 : राज्यात भाजपा १ नंबरचा पक्ष, कोणत्या पक्षाचे किती उमेदवार विजयी? वाचा विभागनिहाय यादी...

Nagaradhyaksha Results 2025 full List : राज्यातील २८८ नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीचा निकाल आज जाहीर झाला असून नगराध्यक्षाच्या निवडणुकीत भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. भाजपाचे एकूण १२९ नगराध्यक्ष निवडून आले आहेत. त्यानंतर शिंदेंची शिवसेना दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला आहे. राज्यातील सर्व विभागांमधील भाजपने तसेच महायुतीने बाजी मारली आहे. प्रत्येक विभागात सर्वाधिक नगराध्यक्ष भाजपचे निवडून आले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे कोणत्या पक्षाचे किती नगराध्यक्ष निवडून आले याची विभागनिहाय आकडेवारीही आता समोर आली आहे..पश्चिम महाराष्ट्रराज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, पश्चिम महाराष्ट्र विभागातील ६० जागांपैकी भाजपने १९, शिवसेना शिंदे गटाने १४, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाने १४, काँग्रेसने ३, शिवसेना ठाकरे गटाने १, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाने ३ ठिकाणी विजय मिळवला आहे. तर इतर ६ ठिकाणी अपक्षांनी विजय मिळवला आहे..Maharashtra Nagar Parishad-Nagar Panchayat Election Result 2025 Live: भाजपा हा पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष, आम्ही जनतेचे आभार मानतो - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.कोकणकोकण विभागातील २७ जागांपैकी भाजपाने ९, शिवसेना शिंदे गटाने १०, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाने १, शिवसेना ठाकरे गटाने २, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाने १, अपक्षांनी ४ ठिकाणी विजय मिळवला. कोकणात काँग्रेसला खातंही उघडता आलं नाही..विदर्भविदर्भात १०० पैकी ५८ जागा भाजपाने जिंकल्या आहेत तर शिंदेंच्या शिवसेनेचे ८ आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ७ नगराध्यक्ष निवडून आले आहेत. याशिवाय काँग्रेसचे २३ तर ४ अपक्ष नगराध्यक्षांनी विजय मिळवला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ठाकरेंच्या शिवसेनेला आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला विदर्भात खातेही उघडता आले नाही..Trimbakeshwar election Result: कुंभमेळ्याच्या भूमीत प्रचाराचा नारळ फोडला, पण निकालात उलट चित्र; त्र्यंबकेश्वरमध्ये भाजपचं कुठं चुकलं?.मराठवाडामराठवाडा विभागातील एकूण ५२ जागांपैकी २५ जागा भाजपाने जिंकल्या आहेत. तर शिंदेंच्य शिवसेनेने ८ जागांवर बाजी मारली आहे.याशिवाय अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने ६ जागांवर नगराध्य पदाची निवडणूक जिंकली आहे. तसेच काँग्रेसला ४ जागांवर, ठाकरेंच्या शिवसेनेला ४ जागांवर तर शरद पवारांच्या राष्ट्र्वादीला २ जागावर विजय मिळाला आहे. तर ४ ठिकाणी अपक्षांनी निवडणूक जिंकली आहे..उत्तर महाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्र विभागातील ४९ जागांपैकी भाजपने १८, शिवसेना शिंदे गटाने ११, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाने ७, काँग्रेसने ५, शिवसेना ठाकरे गटाने २, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाने १ जागेवर विजय मिळवला आहे. तर इतर ५ ठिकाणी अपक्षांनी बाजी मारली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.