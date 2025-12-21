Nagar Parishad Election Result : 'साम टीव्ही'चा एग्झिटपोल तंतोतंत खरा! नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत भाजपा सर्वात मोठा पक्ष; महाविकास आघाडीला किती जागा?

SAM TV Election Analysis : राज्यातील २८८ नगर परिषद आणि नगर पंचायतीसाठी २ डिसेंबर आणि २० डिसेंबर रोजी मतदान पार पडलं होतं. त्याचा निकाल आज जाहीर झाला आहे. त्यानुसार नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत भाजपा हा सर्वात मोठा पक्ष ठरला असून त्यानंतर शिंदेंच्या शिवसेनाला सर्वाधिक जागा मिळाल्या आहेत. विशेष म्हणजे साम टीव्हीने जाहीर केलेल्या एग्झिट पोलमध्ये भाजपा हा सर्वात मोठा पक्ष ठरणार असल्याचं सांगितलं होतं. हा अंदाज एकदम खरा ठरला असून निकालातही भाजपाला १२० जागांवर विजय मिळाला आहे. .निकालापूर्वी साम टीव्हीने एग्झिटपोल जाहीर केला होता. त्यानुसार, भाजपा हा सर्वात मोठा पक्ष ठरणार असल्याचं या एग्झिटपोलमध्ये सांगण्यात आलं होतं. त्यानंतर शिंदेंच्या शिवसेनेला सर्वाधिक जागा मिळतील, असा अंदाजही या एग्झिट पोलमध्ये वर्तवण्यात आला होता. नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत भाजपाला १२२, शिंदेंच्या शिवसेनेचा ४२, तसेच अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला ३६ तर श.वि. आघाडचे १० नगराध्यक्ष निवडून येतील, असं या एग्झिट पोलमध्ये सांगण्यात आलं होतं..Maharashtra Nagar Parishad-Nagar Panchayat Election Result 2025 Live: भाजपा हा पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष, आम्ही जनतेचे आभार मानतो - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.दरम्यान, या निकालात साम टीव्हीचा एग्झिट पोल खरा ठरला असून आज जाहीर झालेल्या नगराध्यक्ष पदाच्या निकाला भाजपा सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. तर शिंदेंच्या शिवसेनेला दुसऱ्या क्रमकांच्या सर्वाधिक जागा मिळाल्या आहेत. या निवडणुकीत भाजपाचे १२० तर शिंदेंच्या शिवसेनेचे ६० नगराध्यक्ष निवडून आले आहेत. याशिवाय अजित पवारांच्या राष्ट्रावादीचे ३६ तसेच श.वि. आघाडीचे १३ नगराध्यक्ष निवडून आले..Local Body Election: स्थानिक निवडणुकांत भाजपचा झंझावात येणार! 'साम'चा एक्झिट पोल जाहीर; कुणाला किती जागा मिळणार? वाचा....महाविकास आघाडीबाबत बोलायचं झाल्यास काँग्रेसचे ३० नगराध्यक्ष निवडून आले आहेत. ठाकरेंच्या शिवसेनेचे ९ नगराध्यक्ष निवडून आले आहेत. तसेच शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ९ आणि अपक्ष १० नगराध्यक्षांनी या निवडणुकीत विजय मिळवला आहे. एकूण २८८ नगरपालिकांपैकी महायुतीच्या ताब्यात २१७, तर महविकास आघाडीने ४८ नगर परिषदेत विजय मिळवला आहे. तर २३ नगरपरिषदेत अपक्षांनी बाजी मारली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.