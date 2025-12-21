Election News

Nagar Parishad Election Result : 'साम टीव्ही'चा एग्झिटपोल तंतोतंत खरा! नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत भाजपा सर्वात मोठा पक्ष; महाविकास आघाडीला किती जागा?

SAM TV Exit Poll Proven Accurate :साम टीव्हीने एग्झिटपोल जाहीर केला होता. त्यानुसार, भाजपा हा सर्वात मोठा पक्ष ठरणार असल्याचं या एग्झिटपोलमध्ये सांगण्यात आलं होतं. हा अंदाज खरा ठरला असून निकालात भाजपाला सर्वाधिक १२० नगराध्यपदाच्या जागा मिळाल्या आहेत.
SAM TV Election Analysis : राज्यातील २८८ नगर परिषद आणि नगर पंचायतीसाठी २ डिसेंबर आणि २० डिसेंबर रोजी मतदान पार पडलं होतं. त्याचा निकाल आज जाहीर झाला आहे. त्यानुसार नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत भाजपा हा सर्वात मोठा पक्ष ठरला असून त्यानंतर शिंदेंच्या शिवसेनाला सर्वाधिक जागा मिळाल्या आहेत. विशेष म्हणजे साम टीव्हीने जाहीर केलेल्या एग्झिट पोलमध्ये भाजपा हा सर्वात मोठा पक्ष ठरणार असल्याचं सांगितलं होतं. हा अंदाज एकदम खरा ठरला असून निकालातही भाजपाला १२० जागांवर विजय मिळाला आहे.

