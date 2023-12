मुंबई : चार राज्यांच्या निवडणुकांच्या निकालावर शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. सर्व विजयी पक्षांचं आणि उमेदवारांचं अभिनंदन करताना आमच्यासाठी हा चांगला इशारा असल्याचंही उद्धव ठाकरे म्हणाले. पण ते असं का म्हणाले? यामागचं त्यांचं लॉजिक काय जाणून घ्या. (This is a good warning for us Why did Uddahv Thackeray react to BJP victory)

भाजपचं नाव न घेता अभिनंदन

एका कार्यक्रमात बोलताना चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये झालेल्या विजयाबद्दल उद्धव ठाकरे यांनी भाजपचा उल्लेख न करता त्यांच्या सर्व उमेदवारांचं अभिनंदन केलं आहे. त्याचबरोबर तेलंगणातील विजयासाठी त्यांनी काँग्रेसचंही अभिनंदन केलं. (Latest Marathi News)

आमच्यासाठी चांंगला इशारा

राजस्थान, छत्तीसगड, मध्य प्रदेशातील भाजपच्या विजयावर उद्धव ठाकरे म्हणाले, आम्ही लढू आणि देशाला वाचवू. छत्तीसगड, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशातील विधानसभेच्या गेल्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा विजय झाला पण लोकसभेची निवडणूक ते हारले. त्यामुळं आमच्यासाठी येत्या २०२४ मधल्या लोकसभा निवडणुकीसाठी हा चांगला इशारा आहे. (Marathi Tajya Batmya)