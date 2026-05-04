West Bengal Results 2026 : ''मी आधीच सांगितलं होतं की....''; निवडणूक निकालाबाबत ममता बॅनर्जींची पहिली प्रतिक्रिया समोर

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीचे निकाल हळूहळू स्पष्ट होऊ लागले असून, सध्याच्या कलांनुसार भारतीय जनता पक्ष प्रचंड विजयाकडे वाटचाल करताना दिसत आहे. निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार दुपारी दीड वाजेपर्यंत भाजपने तब्बल १९२ जागांवर आघाडी मिळवली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे. .या निकालाबाबत बोलातना त्यांनी मतमोजणीच्या प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. ममता बॅनर्जी यांनी आरोप केला ज्या मतदारसंघांमध्ये तृणमूल काँग्रेस आघाडीवर आहे, त्या ठिकाणी मतमोजणी मुद्दाम संथ केली जात आहे. त्या म्हणाल्या की "मी आधीच सांगितलं होतं की शेवटच्या फेरीपपर्यंत आम्ही ठाम राहणार आहोत. अंतिम फेरीनंतर मतांचा टक्का स्पष्ट होईल. ही निवडणूक आम्हीच जिंकणार आहोत.".यावेळी त्यांनी केंद्रीय सुरक्षा दलांवरही गंभीर आरोप करताना सांगितले, "केंद्रीय दलांच्या माध्यमातून आमच्या कार्यकर्त्यांवर अत्याचार केले जात आहेत. ज्या ठिकाणी आम्ही आघाडीवर आहोत, तिथे मतमोजणी संथ गतीने सुरू आहे. मात्र, अखेर विजय आमचाच होईल." .कार्यकर्त्यांनी शेवटपर्यंत मैदानात ठामपणे उभं राहावं आणि संयम ठेवावा, असं आवाहनही त्यांनी केलं.