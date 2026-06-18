Explained : शिंदेंना ठाकरेंचे खासदार फोडण्याची गरज का भासली? पडद्यामागे नेमकं काय शिजतंय? थेट मुद्दा समजून घ्या...

लोकसभेत सत्ताधारी पक्षांच्या आघाडीला मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडी वेगाने घडत आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना गटातील खासदारांमध्ये फूट पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यामुळे केंद्रातील सरकारला महत्त्वाच्या घटनादुरुस्ती विधेयकासाठी आवश्यक बहुमत मिळवण्याची संधी दिसू लागली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये झालेल्या फुटीनंतर आता महाराष्ट्रातही असेच चित्र दिसत आहे. या सर्व घडामोडींचा मागोवा घेऊन समजून घेऊया की, नेमके काय घडत आहे आणि त्याचे संसदेवरील परिणाम काय होऊ शकतात..विरोधकांमध्ये पसरलेली अस्वस्थतासंसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये विरोधी पक्षांमध्ये सध्या मोठी घबराट दिसून येत आहे. पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत पराभवानंतर तृणमूल काँग्रेसमध्ये मोठी फूट पडली. या पक्षातील अनेक खासदार आणि आमदारांनी बंड पुकारले आणि वेगवेगळे गट तयार केले. याच धर्तीवर महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांच्या गटाला मोठा धक्का बसण्याची चिन्हे आहेत.ठाकरे गटातील नऊ खासदारांपैकी सहा खासदारांनी लोकसभा अध्यक्षांना पत्र पाठवून एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत विलीन होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. या खासदारांनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (एनडीए) पाठिंबा जाहीर केला आहे. या घडामोडींमुळे भाजपप्रणित एनडीए सरकारला सीमांकनाशी संबंधित महत्त्वाचे विधेयक पुन्हा मंजूर करण्याची संधी मिळाली आहे. हे विधेयक महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसोबत जोडले गेले आहे.एप्रिल २०२६ मध्ये या घटनादुरुस्ती विधेयकाचा लोकसभेत पराभव झाला होता. हा पराभव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळातील घटनादुरुस्तीवर झालेला पहिला पराभव ठरला. मात्र आता विरोधकांमधील फुटीमुळे सरकारची स्थिती मजबूत झाली आहे..पश्चिम बंगालमधील फूट आणि त्याचे पडसादपश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेस पक्षात मोठी उलथापालथ झाली. लोकसभेतील चौथ्या क्रमांकाच्या या मोठ्या पक्षाच्या २८ खासदारांपैकी २० खासदारांनी स्वतंत्र गट स्थापन केला. या गटाने नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडियामध्ये (एनसीपीआय) विलीन होण्याची घोषणा केली आणि एनडीए सरकारला पाठिंबा देण्याची तयारी दर्शवली.याशिवाय, टीएमसीचे तीन खासदार – सुष्मिता देव, सुखेन्दु शेखर रॉय आणि प्रकाश चिक बाराईक – यांनी राज्यसभेतून राजीनामा दिला. या सर्व घटनांमुळे विरोधी पक्षांच्या एकतेचा भंग होताना दिसतो आहे. टीएमसीमधील या फुटीचा परिणाम आता इतर राज्यांमध्येही दिसत आहे..Operation Tiger: एकनाथ शिंदेंचा प्लॅन बिघडला? दोन खासदारांच्या भूमिकेमुळे 'ऑपरेशन टायगर' अडचणीत, सस्पेन्स कायम! .महाराष्ट्रातील शिवसेनेची अडचणउद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना (यूबीटी) गटाला सध्या मोठी आव्हाने भेडसावत आहेत. नऊ खासदारांपैकी सहा खासदार शिंदे गटात सामील होण्याच्या चर्चा जोरात आहेत. या भीतीने ठाकरे गटाने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांना पत्र लिहिले आहे. त्यात, फुटीच्या संभाव्य हालचालींबाबत त्यांची बाजू ऐकल्याशिवाय कोणतीही मान्यता देऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे.ही घडामोडी केवळ महाराष्ट्रापुरती मर्यादित नाहीत. तामिळनाडूत काँग्रेसने डीएमके सोबतची युती तोडली आहे. इंडिया आघाडीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत डीएमकेने भाग घेतला नाही. यापूर्वी अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षातील सात राज्यसभा सदस्य भाजपमध्ये सामील झाले होते. अशा प्रकारे विरोधी पक्षांमध्ये सतत फूट पडत असल्याचे चित्र आहे..मतदारसंघ पुनर्रचनेचे विधेयक आणि आकडेवारीएप्रिल २०२६ मध्ये संविधान (१३१वी दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ मंजूर करण्यासाठी दोन-तृतीयांश बहुमत आवश्यक होते. मात्र सरकार ५४ मतांनी कमी पडले. सभागृहात उपस्थित ५२८ खासदारांपैकी सरकारला फक्त २९८ मते मिळाली, तर ३५२ मतांची गरज होती. लोकसभेच्या एकूण ५४३ जागांचा विचार करता दोन-तृतीयांश बहुमतासाठी ३६२ जागा आवश्यक आहेत.सध्या एनडीएकडे २९३ खासदार आहेत. दोन-तृतीयांश बहुमतासाठी ६९ जागांची कमतरता आहे. जर २० बंडखोर टीएमसी खासदार सामील झाले तर संख्या ३१३ होईल. शिवसेना (यूबीटी) च्या सहा खासदारांची भर पडल्यास ही संख्या ३१९ पर्यंत जाईल. तरीही ३३ जागांची अजून गरज भासेल. डीएमकेच्या २२ खासदारांनी पाठिंबा दिला तरी एनडीएला आणखी नऊ जागांची आवश्यकता राहील.एप्रिलमधील मतदानात एनडीएला २९८ मते मिळाली होती. २० टीएमसी आणि सहा शिवसेना बंडखोर खासदार जोडल्यास ही संख्या ३२४ होईल. तरीही दोन-तृतीयांश बहुमतासाठी २८ मते कमी पडतील. डीएमकेचे सर्व २२ खासदार सामील झाले तरी सहा मते कमी राहतील. यासाठी वायएसआरसीपीचे चार खासदार, सात अपक्ष आणि इतर लहान पक्षांच्या मदतीची शक्यता आहे..दक्षिण भारतातील विरोध आणि चिंताडीएमके हा मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाचा सर्वांत कट्टर विरोधक आहे. तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीपूर्वी डीएमके प्रमुख एम. के. स्टॅलिन यांनी विधेयकाच्या प्रती जाळल्या होत्या. त्यांनी लोकांना काळे झेंडे फडकवण्याचे आवाहनही केले होते.दक्षिण भारतीय राज्यांची मुख्य चिंता अशी आहे की, सध्याच्या लोकसंख्येच्या आधारावर पुनर्रचना झाल्यास लोकसंख्या नियंत्रणात चांगली कामगिरी करणाऱ्या राज्यांची लोकसभा जागा कमी होईल. उलट उत्तर भारतातील जागा वाढतील. या विधेयकात लोकसभेच्या जागा ८५० पर्यंत वाढवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.डीएमकेचे खासदार ए. राजा यांनी स्पष्ट केले की, त्यांचा मसुद्याला विरोध कायम आहे. अखिल भारतीय आघाडीतून बाहेर पडणे म्हणजे भाजपमध्ये सामील होणे असा अर्थ नाही. मात्र आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू यांनी सांगितले की, एनडीए सरकार लवकरच विधेयकात नवीन दुरुस्ती आणेल. त्यात सर्व राज्यांसाठी जागा ५० टक्के प्रमाणात वाढवण्याची तरतूद असू शकते, ज्यामुळे कोणत्याही राज्याचे नुकसान टाळता येईल..राज्यसभेतील एनडीएची मजबूत भूमिकालोकसभेच्या तुलनेत राज्यसभेत एनडीएची स्थिती अधिक मजबूत आहे. भाजपने एकट्याने ११४ जागा मिळवल्या आहेत, जी त्यांची आतापर्यंतची सर्वाधिक संख्या आहे. विरोधी काँग्रेसकडे केवळ ३० जागा आहेत. १८ जून रोजी झारखंडमध्ये होणाऱ्या राज्यसभा निवडणुकीत एनडीए-समर्थित अपक्ष उमेदवार परिमल नथवाणी यांच्या संभाव्य विजयामुळे एनडीएची संख्या १४८ वरून १५२ पर्यंत जाऊ शकते.पश्चिम बंगालमध्ये टीएमसी खासदारांच्या राजीनाम्यामुळे रिक्त झालेल्या तीन जागांवर भाजपला यश मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे एनडीएची संख्या १५५ पर्यंत पोहोचेल आणि दोन-तृतीयांश बहुमतासाठी फक्त आठ जागांची गरज राहील. डीएमकेने माघार घेतल्याने आणि आम आदमी पक्षातील सात सदस्यांनी पक्षांतर केल्याने विरोधी आघाडी (एआयएए) राज्यसभेत केवळ ६३ जागांवर आली आहे..भविष्यातील शक्यतासंसदेत सत्ताधाऱ्यांना मजबूत बहुमत मिळवण्यासाठी विरोधकांमधील फुटीचा फायदा घेतला जात आहे. पश्चिम बंगालपासून महाराष्ट्रापर्यंत आणि तामिळनाडूपर्यंत विरोधी पक्षांमध्ये निर्माण झालेली अस्थिरता स्पष्ट दिसते. सीमांकन विधेयकासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवणे हे सरकारचे प्रमुख ध्येय आहे.डीएमकेसारख्या पक्षांचा विरोध आणि दक्षिण भारतातील चिंता लक्षात घेता, मध्यम मार्ग शोधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सर्व राज्यांना समान न्याय मिळेल अशा दुरुस्तीची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.या सर्व घडामोडी दर्शवतात की, भारतीय राजकारणात आघाड्या आणि समीकरणे सतत बदलत असतात. एका बाजूला फुटीचे प्रयत्न तर दुसऱ्या बाजूला बहुमतासाठी आवश्यक खेळ चालू आहेत. आगामी काळात या घटनांचा संसदेच्या कामकाजावर आणि देशाच्या राजकीय भविष्यावर कसा परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल..Uddhav Thackeray MP: ठाकरेंच्या ६ खासदारांभोवती राजकीय सस्पेन्स कायम! अपात्रतेचा धोका की नवा राजकीय डाव? कायदा नेमकं काय सांगतो? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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