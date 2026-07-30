Marathi Movements: दिल्लीला हादरवणारी मराठी आंदोलनं! इतिहासातील 'त्या' लढ्यांनी बदलले सत्तेचे निर्णय

दिल्ली, ही राजधानी केवळ सत्तेचे केंद्र नाही, तर इतिहासाच्या अनेक लढ्यांचा साक्षीदार आहे. जेव्हा मराठी माणूस आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी, अस्मितेसाठी किंवा देशातील अन्यायाविरुद्ध उभा राहतो, तेव्हा दिल्लीची राजकीय इमारत हादरते. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याच्या स्वप्नापासून ते पेशवाई काळातील महादजी शिंदे यांच्या दिल्लीवरील आक्रमणांपर्यंत मराठ्यांनी दिल्लीला अनेकदा आव्हान दिले. दिल्लीवर राज्य देखील केले. ते युद्ध होते, राजकीय मोहिमा होत्या. स्वातंत्र्यलढ्यात स्वातंत्र्यवीर सावरकर, लोकमान्य टिळकांपासून ते क्रांतिसूर्य नाना पाटील यांच्या पत्री सरकारपर्यंत अनेक स्वातंत्र्यवीरांनी इंग्रज सत्तेला कडवे आव्हान दिले. स्वातंत्र्यानंतर मात्र मराठी लोकांनी शांततामय आंदोलनांच्या माध्यमातून दिल्लीला घाम फोडला. हे आंदोलन दिल्लीच्या सत्ताधाऱ्यांना त्यांच्या जबाबदाऱ्या दाखवणारे ठरले, याचा आंदोलनाचा मागोवा... .महादजी शिंदे यांच्या नेतृत्वात मराठा सेनेने दिल्ली जिंकली आणि लाल किल्ल्यावर भगवा झेंडा फडकवला. पण ते युद्धकाळातील विजय होते. स्वातंत्र्योत्तर काळात मराठी लोकांनी लोकशाहीच्या चौकटीत राहून, सत्याग्रह, उपोषण आणि मोर्च्यांच्या रूपाने दिल्लीला नमवले. हेतू कोणताही असो, मराठी आंदोलनांनी दिल्लीला नेहमीच विचार करायला भाग पाडले. या आंदोलनांची तुलना शिवकाळ किंवा पेशवेकाळातील युद्धांशी करता येणार नाही, पण त्यांचा प्रभाव राष्ट्रीय पातळीवर पडला.सर्वप्रथम आपण संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचा विचार करू... स्वातंत्र्यानंतर भारतातील राज्यांची पुनर्रचना भाषिक आधारावर होत असताना महाराष्ट्राच्या मागणीने मराठी लोकांना एकत्र आणले. १९५० च्या दशकात ही चळवळ जोर धरू लागली. दिल्लीत एस. एम. जोशी, श्रीपाद अमृत डांगे, उद्धवराव पाटील, प्र के अत्रे, नारायण गणेश गोरे आणि केशवराव जेधे यांसारख्या मराठी नेत्यांनी केंद्र सरकारवर प्रभावी दबाव टाकला. समितीने १९५६ मध्ये दिल्लीत प्रचंड सत्याग्रह आयोजित केला, ज्यात शेकडो कार्यकर्ते सहभागी झाले. मुंबई महाराष्ट्राला हवी होती, कारण मुंबई ही मराठी भाषिकांची सांस्कृतिक आणि आर्थिक राजधानी होती. पण तत्कालीन नेहरू सरकार यास विरोध करत होते..एस. एम. जोशी आणि डांगे यांनी शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करत खासदार आणि मंत्र्यांना भेटून मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी लावून धरली, तर आचार्य अत्रे यांनी 'मराठा' दैनिकाद्वारे नेहरूंना टीकेचे धनी करत जनमत तयार केले. या प्रयत्नांमुळे दिल्लीतील सत्ताधाऱ्यांना मराठी एकजुटीची ताकद दिसली. मुख्यतः हा सत्याग्रह मुंबईत झाला पण दिल्लीवर टाकलेला दबाव महत्त्वाचा होता...अखेर १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. यावेळी वेगवेगळ्या विचारसरणीचे (समाजवादी, कम्युनिस्ट, इतर) नेते एकत्र आले होते.या चळवळीनंतर अनेक दशके गेली. मराठी लोक दिल्लीत विविध क्षेत्रांत कार्यरत होते. त्यानंतर एका साध्या माणसाने दिल्ली हादरवून सोडली. मुंबई कर्मभूमि असलेले जॉर्ज फरर्नांडिस यांच्या नेतृत्वातील १९७४ चा रेल्वे कामगार संप हा दिल्लीला हादरवणारा ऐतिहासिक संप ठरला. लखनऊमध्ये त्यांच्या अटकेनंतर देशभर रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी एकजुटीने संप पुकारला. त्यांनी म्हटलं बंद तर बंद... कुणी त्याविरोधात जात नव्हत. मुंबईतील कामगार चळवळीशी जोडलेल्या फरर्नांडिस यांनी एस. एम. जोशींसारख्या समाजवादी नेत्यांसोबत काम केले आणि इंदिरा गांधी सरकारच्या धोरणांविरुद्ध तीव्र लढा दिला..या संपाने दिल्लीतील सत्ताकेंद्र हादरले, विरोधकांना एकत्र आणले आणि आणीबाणीच्या पार्श्वभूमी तयार केली. तिहार तुरुंगातूनही त्यांनी कामगारांच्या मागण्यांसाठी पत्रे लिहिली. मराठी समाजवादी चळवळीशी निगडित फर्नांडिस यांचा हा संघर्ष दिल्लीतील सत्तेविरुद्ध मराठी-भारतीय कामगार एकजुटीचे प्रतीक ठरला. यांनतर देशात आणीबाणी लागू करण्यात आली, यामागे रेल्वे संप देखील एक कारण होते.मराठी आंदोलकांनी नेहमीच सरकारला निर्णय घेण्यास भाग पाडले.. अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाने देखील, UPA सरकारला झोपेतून जागं केलं होतं... अण्णा हे राळेगण सिद्धीचे हे सामाजिक कार्यकर्ते महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात पाणी व्यवस्थापन आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनासाठी प्रसिद्ध होते. भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर ते दिल्लीत आले. जंतर-मंतरवर त्यांनी जनलोकपाल विधेयकाच्या मागणीसाठी उपोषण सुरू केले..NEET ते TET... 2024 मध्येच कायदा आला, तरी पेपरफुटी थांबली नाही; सरकारकडे उत्तर आहे का? नवीन कायदा कशासाठी? Fact Explained... .अण्णा हजारे यांचे आंदोलन हे आधुनिक भारतातील एक landmark ठरले. साधे खादीचे कपडे, टोपी आणि निश्चयी चेहरा. त्यांच्या एका आवाहनावर दिल्लीत लाखो लोक जमा झाले. रामलीला मैदानावर विशाल मेळावे झाले. युवक, महिलांसह सर्व वयोगटातील लोक सहभागी झाले. भ्रष्टाचाराविरुद्धचा हा आवाज माध्यमातून देशभर पसरला. “इंडिया अगेन्स्ट करप्शन” हे ब्रीदवाक्य राष्ट्रव्यापी बनले. तत्कालीन यूपीए सरकारला दबावाखाली येऊन जनलोकपाल विधेयकावर चर्चा करावी लागली. आरटीआय सारख्या कायद्यांना या आंदोलनाने बळकटी दिली. अण्णा हजारे यांनी दाखवून दिले की एक साधा मराठी माणूस देखील दिल्लीतील सत्तेच्या विरुद्ध उभा राहू शकतो आणि बदल घडवू शकतो. हे आंदोलन केवळ भ्रष्टाचाराविरुद्ध नव्हते, तर लोकशाहीतील जनसहभागाचे उदाहरण होते..या आंदोलनानंतर मराठी लोकांच्या दिल्लीतील उपस्थिती अधिक सक्रिय झाली. २०१६-१७ मध्ये मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी महाराष्ट्रात मोठे मूक मोर्चे निघाले. मुख्यतः महाराष्ट्र केंद्रित असले तरी दिल्लीत देखील प्रतिनिधींनी मोर्चे काढले आणि केंद्र सरकारकडे मागण्या केल्या. मराठा समाजाच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणावर प्रकाश टाकणारे हे आंदोलन होते.शेतकरी आंदोलनांमध्ये देखील मराठी शेतकऱ्यांचा मोठा सहभाग होता. २०१८ च्या दिल्ली चालो मोर्च्यात पुणे, कोल्हापूर, संभाजीनगरसह विविध जिल्ह्यांतील हजारो मराठी शेतकरी दिल्लीत दाखल झाले. दुष्काळ, कर्जमाफी आणि शेतीच्या प्रश्नांवर ते आवाज उठवत होते. २०२०-२१ च्या मोठ्या शेतकरी आंदोलनात देखील महाराष्ट्रातील शेतकरी सीमेवर तळ ठोकून होते. हे बहुराज्यीय आंदोलन होते, पण मराठी शेतकऱ्यांनी त्यात आपला ठसा उमटवला. दिल्लीच्या सीमांवर अनेक महिने चाललेल्या या लढ्यात मराठी माणसाची सहनशीलता आणि एकजूट दिसून आली..तुम्ही विरोधात असाल किंवा बाजूने पण सध्याच्या काळात अभिजीत दीपके यांचे नाव घेतले पाहिजे. तरुण पिढीतील या मराठी विद्यार्थ्याने जंतर-मंतरवर शिक्षण क्षेत्रातील गैरप्रकार, पेपरफुटी आणि परीक्षा व्यवस्थेच्या सुधारणांसाठी आंदोलन केले. त्यांच्या कॉकरोच जनता पार्टी च्या माध्यमातून Gen-Z पिढीचा आवाज बनला. या आंदोलनामुळे देशाचे शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला. हे दाखवते की दिल्लीला ही विचार करायला लावणारे आंदोलन करणे हे मराठी रक्तात आहे. नव्या पिढीतील तरुण देखील जुनी परंपरा कायम ठेवत आहेत...मराठी आंदोलनांची ही परंपरा केवळ राजकीय नाही, तर सांस्कृतिक आणि सामाजिक देखील आहे. जेव्हा अन्याय होतो,मराठी लोक दिल्लीत देखील रस्त्यावर उतरतात. अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाने भ्रष्टाचाराविरुद्ध जागरूकता निर्माण केली. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीने भाषिक अस्मितेचे महत्त्व सिद्ध केले. मराठा आणि शेतकरी आंदोलनांनी सामाजिक न्याय आणि शेती प्रश्नांना वाचा फोडली... तर दिपकेच्या आंदोलनाने शिक्षण व्यवस्थेवर प्रश्न निर्माण केले..या सर्व आंदोलनांचा मूळ हेतू एकच होता – न्याय. मराठी माणूस दिल्लीत येतो तो सत्ता भोगण्यासाठी नव्हे, तर सत्तेला जाब विचारण्यासाठी. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या “स्वराज्य” च्या कल्पनेतून प्रेरणा घेऊन आजही मराठी लोक लढतात. पेशवाईतील युद्धे आणि आजचे शांततामय आंदोलन यात फरक आहे, पण हेतू सारखाच न्यायासाठी लढणे...दिल्लीला मराठ्यांनी अनेकवेळा झुकवलं आहे. नव्या प्रश्नांवर, नव्या आव्हानांवर मराठी युवक उभे राहतात. जंतर-मंतर हे केवळ मैदान नाही, तर मराठी लढ्यांचे प्रतीक बनले आहे. मराठी माणसाची ही ताकद इतिहास घडवते.... दिल्ली जिंकणे सोपे नव्हते, पण दिल्लीला नमवणे मराठी रक्तात आहे. जेव्हा मराठी माणूस एकत्र उभा राहतो, तेव्हा दिल्लीचे तख्त हादरते.....Dharmendra Pradhan Resigns : CJP चा ऐतिहासिक विजय! धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा! मोदी सरकार का झुकले? 8 मुख्य कारणे वाचा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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