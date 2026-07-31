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Russia-Ukraine Conflict : इराण-अमेरिका युद्ध सुरू असताना मध्येच युक्रेन-रशियाचं काय बिनसलं?

How the Iran-US War Is Reshaping the Russia-Ukraine Conflict : इराण-अमेरिका युद्ध तीव्र होत असतानाच रशिया-युक्रेन संघर्षाला नवं वळण; रशिया-इराण सहकार्य, कॅस्पियन समुद्रातील हल्ले आणि जागतिक तणावामुळे तिसऱ्या महायुद्धाच्या चर्चांना पुन्हा उधाण.
Iran-US War: Is Russia Dragging Ukraine Into a Bigger Conflict?

Iran-US War: Is Russia Dragging Ukraine Into a Bigger Conflict?

esakal

Sandip Kapde
Updated on

इराण आणि अमेरिका यांच्यात युद्ध भडकलेलं असतानाच अचानक युक्रेन आणि रशियाच्या संघर्षानेही नवं आणि धोकादायक वळण घेतलं. अनेकांच्या मनात एकच प्रश्न निर्माण झाला. इराण-अमेरिका युद्ध सुरू असताना युक्रेन आणि रशियामध्ये अचानक काय घडलं? या दोन वेगवेगळ्या युद्धांचा एकमेकांशी काही संबंध आहे का? आणि या सगळ्याचा जगावर नेमका काय परिणाम होऊ शकतो? आपण याच प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेणार आहोत....

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