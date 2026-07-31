Russia-Ukraine Conflict : इराण-अमेरिका युद्ध सुरू असताना मध्येच युक्रेन-रशियाचं काय बिनसलं?

इराण आणि अमेरिका यांच्यात युद्ध भडकलेलं असतानाच अचानक युक्रेन आणि रशियाच्या संघर्षानेही नवं आणि धोकादायक वळण घेतलं. अनेकांच्या मनात एकच प्रश्न निर्माण झाला. इराण-अमेरिका युद्ध सुरू असताना युक्रेन आणि रशियामध्ये अचानक काय घडलं? या दोन वेगवेगळ्या युद्धांचा एकमेकांशी काही संबंध आहे का? आणि या सगळ्याचा जगावर नेमका काय परिणाम होऊ शकतो? आपण याच प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेणार आहोत.....जुलै २०२६ मध्ये इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्ष पुन्हा तीव्र झाला. या युद्धामुळे संपूर्ण मध्यपूर्वेत तणावाचं वातावरण निर्माण झालं. पण त्याच वेळी युक्रेनने रशियाविरोधात अशी कारवाई केली, ज्यामुळे इराणही या संघर्षात थेट चर्चेत आला. रशिया इराणला मदत करत असल्याचे आरोप झाले, तर युक्रेनने कॅस्पियन समुद्रात मोठे ड्रोन हल्ले करून रशियाच्या पुरवठा मार्गालाच टार्गेट केलं. त्यामुळे आता हे दोन वेगवेगळे संघर्ष एकमेकांशी जोडले जात असल्याचं दिसू लागलंसर्वप्रथम इराण-अमेरिका संघर्ष समजून घेऊया....२०२६ च्या सुरुवातीला अमेरिका आणि इस्राईल यांनी इराणविरोधात मोठ्या प्रमाणावर लष्करी कारवाई सुरू केली. इराणचा अणुकार्यक्रम, होर्मुज सामुद्रधुनीवरील तणाव आणि मध्यपूर्वेतील इराण समर्थित सशस्त्र गट हे या कारवाईमागचं मुख्य कारण होतं.जून महिन्यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेजेश कियान यांच्यात चर्चा झाली. या चर्चेनंतर होर्मुज सामुद्रधुनी खुली ठेवणे आणि पुढील साठ दिवस राजनैतिक वाटाघाटी सुरू ठेवण्यावर दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शवली.मात्र ८ जुलैला ट्रम्प यांनी हा करार संपल्याचं जाहीर केलं आणि त्यानंतर परिस्थिती पुन्हा चिघळली. दोन्ही बाजूंनी क्षेपणास्त्र हल्ले, हवाई कारवाया आणि लष्करी प्रत्युत्तरांची मालिका सुरू झाली..२९ आणि ३० जुलैला इराणने जॉर्डनमधील अमेरिकेच्या लष्करी तळांवर क्षेपणास्त्र हल्ले केले. त्यानंतर अमेरिकेच्या सेंटकॉमने इराणच्या इराणचे क्रांतीरक्षक दलाच्या अनेक तळांवर मोठे हवाई हल्ले केले. इराणी माध्यमांच्या माहितीनुसार, केश्म बेटावरील एका निवासी इमारतीवर झालेल्या हल्ल्यात एक दाम्पत्य आणि त्यांचं दोन वर्षांचं मूल मृत्युमुखी पडलं. या संघर्षाचा परिणाम जागतिक बाजारावरही झाला आणि ब्रेंट क्रूड तेलाच्या किमती ९० डॉलरच्या जवळ पोहोचल्या.याच काळात युक्रेन-रशिया युद्धातही मोठी हालचाल सुरू झाली...युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी २५ जुलैला असा आरोप केला की, रशिया इराणला अमेरिकेच्या लष्करी तळांची उपग्रह चित्रं पुरवत आहे. बहारीन, जॉर्डन आणि कुवेतमधील अमेरिकेच्या हवाई तळांवर रशियन उपग्रह सतत नजर ठेवत असून, ही माहिती इराणला दिली जात असल्याचा दावा त्यांनी केला.झेलेन्स्की यांच्या म्हणण्यानुसार, ही चित्रं हल्ल्यापूर्वी लक्ष्य निश्चित करण्यासाठी आणि हल्ल्यानंतर किती नुकसान झालं याचा आढावा घेण्यासाठी वापरली जात आहेत. युक्रेनच्या गुप्तचर यंत्रणेकडे याचे ठोस पुरावे असल्याचाही दावा त्यांनी केला.रशियासाठी पुतीन यांच गणित स्पष्ट आहे. जर इराण आणि अमेरिका यांच्यातील युद्ध लांबलं, तर अमेरिका आणि युरोपची लष्करी ताकद आणि आर्थिक संसाधनं मध्यपूर्वेत गुंतून राहतील. त्यामुळे युक्रेनमध्ये रशियावरील दबाव कमी होईल. दुसरीकडे इराण रशियाला शाहेद-१३६सारखे ड्रोन पुरवत आहे. हेच ड्रोन रशिया युक्रेनविरोधात वापरत आहे. त्यामुळे दोन्ही देश एकमेकांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे मदत करत असल्याचं स्पष्ट होत आहे..Viral Video: प्रचंड लाटांमध्ये मुलगा वाहून गेला; 16 वर्षीय तरुणाचा थरारक रेस्क्यू कॅमेऱ्यात, समुद्राच्या भीषण लाटांशी झुंज.या आरोपांनंतर युक्रेननेही मोठं पाऊल उचललं.२५ जुलैलाच युक्रेनच्या सुरक्षा यंत्रणेने कॅस्पियन समुद्रात लांब पल्ल्याच्या ड्रोनद्वारे हल्ले केले. या कारवाईत रशियाची क्षेपणास्त्र बोट, निर्बंधाखाली असलेली काही मालवाहू जहाजं आणि लुकोईल कंपनीच्या तेल प्रकल्पाला लक्ष्य करण्यात आलं. राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी या कारवाईला अत्यंत यशस्वी असं म्हटलं.पण यानंतर आणखी मोठा वाद निर्माण झाला.इराणने आरोप केला की, त्यांच्या "अॅना" नावाच्या व्यापारी जहाजावरही या हल्ल्यात आघात झाला. या स्फोटात एका २३ वर्षीय खलाशाचा मृत्यू झाला, तर दुसरा जखमी झाला. इराणने या घटनेचा तीव्र निषेध नोंदवत हा हल्ला आंतरराष्ट्रीय कायद्याचं उल्लंघन असल्याचं म्हटलं. त्यांनी युक्रेनच्या राजनैतिक अधिकाऱ्याला समन्स बजावलं आणि या घटनेचं उत्तर दिलं जाईल, असा इशाराही दिला.मात्र युक्रेनने हा आरोप फेटाळला. त्यांच्या मते हे व्यापारी जहाज नसून त्यातून रशियासाठी ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांचे सुटे भाग वाहून नेले जात होते. युक्रेनचे इस्राईलमधील राजदूत येव्ह गेन कोर्नि यचुक यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितलं की, आम्ही आणि इस्राईल एकाच आघाडीविरुद्ध वेगवेगळ्या रणांगणावर लढत आहोत..आता प्रश्न पडतो की, कॅस्पियन समुद्र मार्ग इतका महत्त्वाचा का आहे?कारण हा समुद्र रशिया आणि इराण यांच्यातील व्यापार, ऊर्जा आणि लष्करी पुरवठ्याचा अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग आहे. या मार्गावर हल्ले होणं म्हणजे रशियाच्या पुरवठा साखळीवर थेट परिणाम होणं. यापूर्वी युक्रेनने या भागातील रशियाच्या तेल प्रकल्पांना लक्ष्य केलं होतं. पण इराणशी संबंधित जहाजावर हल्ला झाल्याचा दावा पहिल्यांदाच समोर आला. त्यामुळे या संघर्षाचं स्वरूप आणखी गंभीर झालं.या सगळ्या घडामोडींमुळे आता जागतिक पातळीवर अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.रशिया, इराण आणि चीन यांचं सहकार्य अधिक मजबूत होत असल्याचं चित्र दिसत आहे. दुसरीकडे युक्रेनने रशियाच्या सीमेमागील भागावर हल्ले करण्याची क्षमता दाखवून दिली आहे. त्यामुळे अमेरिकेसमोर आणि युरोपसमोर एकाच वेळी मध्यपूर्व आणि युक्रेन अशी दोन मोठी युद्धं हाताळण्याचं आव्हान उभं राहिलं आहे.ट्रम्प प्रशासन अजूनही इराणसोबत राजनैतिक तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र रशियाची इराणला मिळणारी मदत हा त्या प्रयत्नांमधील मोठा अडथळा मानला जात आहे. युक्रेननेही अमेरिकेकडे अधिक हवाई संरक्षण व्यवस्था आणि राजनैतिक मदतीची मागणी केली आहे.इराणची परिस्थितीही सध्या अत्यंत कठीण आहे. अमेरिकेच्या हवाई हल्ल्यांमध्ये त्यांच्या क्षेपणास्त्र तळांवर, लष्करी ठिकाणांवर आणि किनारपट्टीवरील संरक्षण व्यवस्थेवर सातत्याने हल्ले होत आहेत. त्याचवेळी इराण इराक, येमेन आणि लेबनॉनमधील आपल्या समर्थक गटांमार्फत अमेरिकेला प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न करत आहे. युक्रेनला धमकी देण्यात आली असली, तरी प्रत्यक्ष युद्ध सुरू होण्याची शक्यता सध्या कमी मानली जाते..दुसरीकडे युक्रेनची रणनीतीही स्पष्ट आहे. ते आता केवळ सीमारेषेवर लढत नाहीत. रशियाची अर्थव्यवस्था, ऊर्जा प्रकल्प, पुरवठा व्यवस्था आणि मित्रदेश यांच्यावरही दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ब्लॅक सी, कॅस्पियन समुद्र आणि रशियाच्या आतील भागात सातत्याने हल्ले करून रशियाला कमकुवत करण्याची रणनीती युक्रेनने स्वीकारली आहे. मात्र इराणशी थेट युद्ध सुरू करणं त्यांच्या हिताचं नाही.आता सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, या सर्वांमध्ये भारत कुठं आहे?... तर या सगळ्याचा परिणाम भारतासह संपूर्ण जगावर होऊ शकतो. होर्मुज आणि कॅस्पियन समुद्री मार्ग अस्थिर झाले, तर तेल आणि गॅसच्या किमती आणखी वाढू शकतात. त्याचा थेट परिणाम भारतातील इंधन दर, महागाई आणि अर्थव्यवस्थेवर होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या उल्लंघनाचे आरोप वाढत आहेत आणि संयुक्त राष्ट्रांसमोरही नवी आव्हानं उभी राहत आहेत.एकंदरीत पाहिलं, तर इराण-अमेरिका युद्ध आणि युक्रेन-रशिया संघर्ष हे आता स्वतंत्र राहिलेले नाहीत. रशिया आणि इराण यांचं वाढतं सहकार्य, त्याला उत्तर म्हणून युक्रेनची आक्रमक रणनीती आणि कॅस्पियन समुद्रात सुरू झालेल्या कारवाया यामुळे दोन मोठी युद्धं आता एकमेकांशी जोडली जात असल्याचं चित्र दिसत आहे.आगामी काही दिवस या संघर्षासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत. जर परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली, तर त्याचा परिणाम फक्त या चार देशांपुरता मर्यादित राहणार नाही. ऊर्जा, व्यापार, अर्थव्यवस्था आणि जागतिक सुरक्षेवरही त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे आता संपूर्ण जगाचं लक्ष या दोन युद्धांकडे आणि त्यातून पुढे काय घडतं याकडे लागलं आहे.....Spain Crisis : हे झॉम्बी नाहीत तर माणसं... फोटो हादरवणारे! समुद्रातून पोहत लोक स्पेनमध्ये का पोहोचले? मोरोक्कोतून का उडाली झुंबड?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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