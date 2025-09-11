Explained: लहान मुलांची रोगप्रतिकारशक्ती कमी असल्यास कोणती लक्षणे दिसतात अन् कोणते उपाय करावे? वाचा आयुर्वेद तज्ज्ञांचे मत

लहान मुलांची रोगप्रतिकारशक्ती कमी असल्यास कोणती लक्षणे दिसतात. आयुर्वेदानुसार कोणते उपाय करावे.घरगुती उपाय करून मुलांची इम्युनिटी वाढवता येते..Signs of low immunity in children and ayurvedic remedies: आजकाल वातावरणात झपाट्याने बदल होत आहे. याचा सर्वाधिक परिणाम लहान मुलांवर पाहायला मिळतो. लहान मुलांची रोगप्रतिकारशक्ती कमी असल्यास त्यांना वारंवार आजारी पडण्याची समस्या उद्भवते, ज्यामुळे पालकांची चिंता वाढते. पण लहान मुलांची रोगप्रतिकारशक्ती कमी असल्यास कोणती लक्षणे दिसतात आणि त्यावर कोणते घरगुती उपाय करावे याबाबत सकाळ वेबसाईटला दिलेल्या मुलाखतीत आयुर्वेद तज्ज्ञ डॉ. शिल्पा कतरे यांनी सविस्तरपणे माहिती दिली आहे. .पाच लक्षणे कोणतीलहान मुलांमध्ये बदलत्या वातावणामुळे सर्दी-खोकल्यासारखा त्रास सुरू होतो. वातावरण बदल्यास लगेच मुले आजारी पडत असेल आणि असे वारंवार होत असेल तर रोगप्रतिकारशक्ती कमी आहे समजावे. लहान मुलं निरूत्साही राहणे, थकलेला राहणे, चिडचिड करणे, हात, पाय, डोके दुखणे, स्मरणशक्ती कमी होणे, केस गळणे यासारखी लक्षणे दिसतात. .रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी उपायडॉक्टर शिल्पा पुढे बोलतांना सांगतात की, जेवणात तुम्ही जे पदार्थ द्याल त्यावर मुलांची रोगप्रतिकारशक्ती अवलंबुन असते. लहान मुलांचा किंवा मोठ्यां लोकांना आहार हा सर्वसमावेशक असला पाहिजे. म्हणजेच कार्बोहायड्रेड, प्रोटीन, कॅल्शिअम, या सगळ्या पोषक घटकांचा समावेश असावा. कार्बोहायड्रेट आपल्याला चपाती, भाकरी, वरण मिळते. प्रोटीनसाठी नॉनव्हेज असेल मास, अंडी आणि व्हेजसाठी सर्वप्रकराच्या डाळी, पनीर, चीज, टोफू यांचा आहारात समावेश करावा. लोहसाठी डाळींब, गुळ-शेंगदाणे, सुकामेवा खायला द्यावे. आयुर्वेदानुसार लहान मुलांच्या आहारात गाईच्या शुद्ध तूपाचा वापर करावा. तसेच रोज सकाळी लहान मुलांना च्यवनप्राश खायला द्यावे. यामुळे शरीरातील सप्त धातुचे पोषण वाढते. यामुळे शरीराला ऊर्जा मिळते..Explained: बदलत्या वातावरणाचा लहान मुलांना कोणते आजार होतात अन् सर्दी- खोकल्यार आयुर्वेदानुसार कोणते घरगुती उपाय केले पाहिजे? वाचा डॉक्टर काय सांगतात .मुलांची भूक वाढवण्यासाठी काय करावे?आयुर्वेद तज्ज्ञांच्या मते, जर तुम्ही मुलांना सकाळी दूध बिस्कीट खायला देत असाल तर पुढील ४ ते ५ तास तो काहीच खाणार नाही. तसेच आजकाल बाजारात विविध फास्ट फुड मिळतात. ते मुलांना देणे टाळावे. बाहेरचे पदार्थ खाल्याने पोटाचे आजार होतात. जर लहान मुलांचे पोट साफ झाले नाही तर भूकच लागणार नाही. यामुळे पालेभाज्या, बीट, गाजर खायला द्यावे. यामुळे पोट साफ होईल. यामुळे भूक देखील लागेल. लहान मुलांची भूक वाढवण्यासाठी हिन्वाष्टक चुर्ण एक चमचा द्यावे. वयोनुसार मात्रा ठरवावी. तुपासोबत हे द्यावे. जेवणाच्या अर्धातास आधी द्यावे. यामुळे भुक चांगली लागते. तसेच मादीफल रसायन हे सिरप देऊ शकता. यामुळे मुलांची भूक वाढण्यास मदत होते. .प्रश्न: लहान मुलांमधील कमी रोगप्रतिकारशक्तीची लक्षणे कोणती?Question: What are the signs of low immunity in children?उत्तर: वारंवार सर्दी-खोकला, थकवा, भूक कमी होणे आणि जखमा बरे होण्यास वेळ लागणे ही लक्षणे आहेत.Answer: Frequent colds, fatigue, reduced appetite, and slow wound healing are common signs..प्रश्न: आयुर्वेदानुसार मुलांची रोगप्रतिकारशक्ती कशी वाढवावी?Question: How to boost children's immunity according to Ayurveda?उत्तर: हळद-दूध, मध-आले, तूप आणि डाळी-भाज्यांचा आहार द्या; तसेच तुळशीचा रस उपयुक्त आहे.Answer: Include turmeric milk, honey-ginger, ghee, and a diet rich in pulses and vegetables; tulsi juice is also beneficial..प्रश्न: मुलांना रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी कोणते घरगुती उपाय करावे?Question: What home remedies can boost immunity in children? उत्तर: पौष्टिक आहार, ताज्या फळांचा रस, योगासने आणि ७-८ तास झोप यामुळे इम्युनिटी वाढते.Answer: A nutritious diet, fresh fruit juices, yoga, and 7-8 hours of sleep enhance immunity..प्रश्न: मुलांची रोगप्रतिकारशक्ती कमी का होते?Question: Why do children have low immunity?उत्तर: असंतुलित आहार, झोपेची कमतरता, तणाव आणि प्रदूषणामुळे इम्युनिटी कमी होऊ शकते.Answer: Poor diet, lack of sleep, stress, and pollution can weaken children's immunity..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.