Explained: लहान मुलांची रोगप्रतिकारशक्ती कमी असल्यास कोणती लक्षणे दिसतात अन् कोणते उपाय करावे? वाचा आयुर्वेद तज्ज्ञांचे मत

low immunity in children: आजकाल लहान मुलांची रोगप्रतिकारशक्ती कमकुवत असल्याचे पाहायला मिळते. कारण वातावरणात थोडा जरी बदल झाली की लगेच लहान मुले आजारी पडतात. अशावेळी लहान मुलांची रोगप्रतिकारशक्ती कमी असल्यास कोणते लक्षण दिसतात आणि कोणते उपाय करावे याबाबत आयुर्वेद तज्ज्ञांनी सविस्तरपणे माहिती दिली आहे.
पुजा बोनकिले
लहान मुलांची रोगप्रतिकारशक्ती कमी असल्यास कोणती लक्षणे दिसतात.

आयुर्वेदानुसार कोणते उपाय करावे.

घरगुती उपाय करून मुलांची इम्युनिटी वाढवता येते.

Signs of low immunity in children and ayurvedic remedies: आजकाल वातावरणात झपाट्याने बदल होत आहे. याचा सर्वाधिक परिणाम लहान मुलांवर पाहायला मिळतो. लहान मुलांची रोगप्रतिकारशक्ती कमी असल्यास त्यांना वारंवार आजारी पडण्याची समस्या उद्भवते, ज्यामुळे पालकांची चिंता वाढते. पण लहान मुलांची रोगप्रतिकारशक्ती कमी असल्यास कोणती लक्षणे दिसतात आणि त्यावर कोणते घरगुती उपाय करावे याबाबत सकाळ वेबसाईटला दिलेल्या मुलाखतीत आयुर्वेद तज्ज्ञ डॉ. शिल्पा कतरे यांनी सविस्तरपणे माहिती दिली आहे.

