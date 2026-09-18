Champakali Recipe: गणेशोत्सवात बाप्पाच्या नैवेद्यासाठी बनवा जिभेवर विरघळणारी खुसखुशीत 'चंपाकळी'!

Authentic Champakali Recipe with Rava & Maida: सध्या बाप्पाच्या आगमनाने घरा-घरात उत्साह पाहायला मिळतोय. रोज नवनवीन चवदार नैवेद्य दाखवण्यासाठी धांदल उडालेली दिसते. मोदकासोबतच आणखी काय नैवेद्य करावा हा प्रश्न पडतो! तर यंदा बाप्पाच्या नैवेद्यासाठी 'चंपाकळी' हा उत्तम पर्याय आहे. महाराष्ट्रात पारंपरिक फराळ आणि खास प्रसंगी बनवल्या जाणाऱ्या पदार्थांमध्ये 'चंपाकळी' (Champakali Recipe) या पदार्थाला विशेष पसंती दिली जाते. दिसायला एखाद्या सुंदर फुलासारखी अन् खायला अत्यंत खुसखुशीत असणारी ही चंपाकळी लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांचीच आवडती आहे. कमी साहित्यात आणि अगदी सोप्या पद्धतीने घरच्या घरी चंपाकळी कशी बनवावी, याची सविस्तर रेसिपी खालीलप्रमाणे आहे- .साहित्यमैदा: १ वाटीबारीक रवा: ४ टेबलस्पूनतुपाचे कडकडीत मोहन: २ टेबलस्पूनपिठीसाखर: १/२ वाटीमीठ: चिमूटभरतेल: तळण्यासाठीपाणी: पीठ मळण्यासाठी (आवश्यकतेनुसार)साठ्यासाठी (पर्यायी): तूप आणि तांदळाचे पीठ.Kelache Ukadiche Modak: उकडीचे मोदक तर सगळेच करतात; यंदा गणेश चतुर्थीसाठी बनवा केळीचे ‘हे’ खास मोदक .कृतीपीठ मळणे अन् साठा तयार करणेपहिली पायरी: सगळ्यात आधी एका मोठ्या परातीत किंवा भांड्यात १ वाटी मैदा आणि ४ टेबलस्पून बारीक रवा एकत्र चाळून घ्यावा. त्यात चवीनुसार चिमूटभर मीठ घालावे.तुपाचे मोहन: कढईत २ टेबलस्पून तूप कडकडीत गरम करून ते मैदा आणि रव्याच्या मिश्रणावर घालावे. सुरुवातीला गरम मोहन चमच्याने एकत्र करावे.पीठ मळणे: मिश्रण थोडे थंड झाल्यावर हाताने मैदा आणि तूप चांगले कुस्करून (एकजीव करून) घ्यावे. यामुळे चंपाकळी छान खुसखुशीत होते.घट्ट गोळा: आता थोडे थोडे पाणी घालत पीठाचा चांगला घट्ट गोळा मळून घ्यावा. मळलेले पीठ ओल्या मऊ सुती कपड्याने झाकून अर्धा ते एक तास (किंवा किमान २० मिनिटे) बाजूला ठेवून द्यावे..आकार देणे अन् लेयर्स तयार करणेपारी लाटणे: भिजवलेले पीठ पुन्हा थोडे मळून घ्यावे आणि त्याचे छोटे-छोटे गोळे बनवावेत. एक-एक गोळा घेऊन त्याची लंबगोलाकार (Oval Shape) बारीक पोळी किंवा पारी लाटून घ्यावी.साठा लावणे (पर्यायी): जास्त पदर (Layers) हवे असल्यास, तूप आणि तांदळाच्या पिठाची स्लरी (साठा) लाटलेल्या पोळीवर लावून तिचा रोल करून छोटे काप करू शकता.चंपाकळीचा आकार: लंबगोलाकार लाटलेल्या पारीला सुरीच्या मदतीने मधोमध उभ्या ४ ते ५ चिरा (काप) द्याव्यात. लक्षात ठेवा, दोन्हीकडचे कोपरे कापले जाणार नाहीत याची काळजी घ्यावी.वळीव देणे: आता ही कापलेली पारी दोन्ही बाजूंच्या कडेने हळूहळू गोल-गोल वळवत शेवटच्या टोकापर्यंत आणावी आणि दोन्ही कोपरे हलकेसे दुमडून एकत्र दाबावेत. यामुळे कळीला सुंदर पाकळ्यांचा आणि चंपाकळीचा आकार मिळतो..तळणे आणि पिठीसाखर भुरभुरणेमंद आचेवर तळणे: कढईत तेल मध्यम आचेवर गरम करावे. तयार चंपाकळ्या एक-एक करून तेलात सोडाव्यात. गॅसची फ्लेम मंद ते मध्यम ठेवून चंपाकळी हलक्या लालसर अन् सोनेरी रंगावर तळून घ्यावी.पिठीसाखर पसरवणे: तळलेली चंपाकळी एका पसरट भांड्यात काढावी. चंपाकळी गरम असतानाच त्यावर चाळणीच्या मदतीने १/२ वाटी पिठीसाखर सर्व बाजूंनी भुरभुरावी.खास टीप: चंपाकळी गरम असतानाच पिठीसाखर भुरभुरल्यामुळे ती व्यवस्थित चिकटून राहते आणि प्रमाणापेक्षा जास्त गोड न होता एकदम खुसखुशीत लागते.थंड झाल्यानंतर ही चंपाकळी हवाबंद डब्यात भरून ठेवावी. तयार आहे तुमची खुसखुशीत अन् चवदार चंपाकळी! बाप्पासाठी खास गोडाचा पारंपारिक नैवेद्य!.Khaja: जगन्नाथ पुरीचा प्रसिद्ध गोड पदार्थ 'खाजा'चा रंजक इतिहास आणि सोपी रेसिपी!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.