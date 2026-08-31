Raw Papaya Cutlet: रक्तातील साखर राहील नियंत्रणात; बनवा कच्च्या पपईचे कुरकुरीत अन् पौष्टिक कटलेट...

How to Make Raw Papaya Cutlets: कच्ची पपई आरोग्यासाठी अत्यंत गुणकारी मानली जाते. यामध्ये भरपूर प्रमाणात फायबर, व्हिटॅमिन सी, व्हिटॅमिन ए आणि अँटी-ऑक्सिडंट्स असतात, जे पचनसंस्था मजबूत ठेवण्यास, बद्धकोष्ठाचा त्रास दूर करण्यास आणि वजन नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करतात. याशिवाय कच्च्या पपईमुळे रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रणात राहून हृदयाचे आरोग्यही चांगले राहते. चहासोबत जर तुम्हाला काहीतरी हेल्दी आणि टेस्टी खायचे असेल, तर कच्च्या पपईचे कटलेट हा एक उत्तम पर्याय आहे. बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून मऊ असणारे हे कटलेट चवीला अत्यंत अप्रतिम लागतात. हे पौष्टिक कटलेट बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य आणि सोपी कृती खालीलप्रमाणे- .साहित्यकच्ची पपई: २ कप (किसलेली)बेसन: ½ कपकांदा: ½ कप (बारीक चिरलेला)हिरवी मिरची: २ (बारीक चिरलेली)आले-लसूण पेस्ट: १ छोटा चमचाकोथिंबीर: ¼ कप (बारीक चिरलेली)लाल तिखट: ½ छोटा चमचाजिरे पूड: ½ छोटा चमचाधणे पूड: ½ छोटा चमचाकाळी मिरी पूड: ⅓ छोटा चमचाब्रेड क्रम्ब्स (Breadcrumbs): ¼ कपतेल: ३ मोठे चमचेमीठ: चवीनुसार.Pumpkin Cutlet: केरळच्या 'पंपकीन एरिसरी'ला ट्रेंडी ट्विस्ट! बनवा खमंग अन् कुरकुरीत भोपाळा-कोकोनट कटलेट!.कृतीपपई तयार करणे: सगळ्यात आधी कच्ची पपई सोलून किसून घ्यावी. त्यानंतर किसलेली पपई हाताने हलकी पिळून त्यातील जास्तीचे पाणी काढून टाकावे.मिश्रण बनवणे: एका मोठ्या बाऊलमध्ये किसलेली पपई, बेसन, बारीक चिरलेला कांदा, हिरवी मिरची, आले-लसूण पेस्ट आणि कोथिंबीर एकत्र करा.मसाले मिसळणे: आता या मिश्रणात लाल तिखट, जिरे पूड, धणे पूड, काळी मिरी पूड आणि चवीनुसार मीठ घालून सर्व साहित्य व्यवस्थित एकत्र करून घ्या..ब्रेड क्रम्ब्स घालणे: मिश्रणात ब्रेड क्रम्ब्स घालून ते चांगले मळून घ्या, जेणेकरून मिश्रणाला घट्टपणा येईल आणि कटलेटचा आकार सहज देता येईल.कटलेटचा आकार देणे: हाताला थोडे तेल लावून मिश्रणाचे लहान गोल किंवा अंडाकृती कटलेट बनवून घ्या.शैलो फ्राय करणे: एका पॅनमध्ये तेल गरम करून कटलेट मध्यम आचेवर दोन्ही बाजूंनी सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत चांगले शेकून घ्या.सर्व्ह करणे: तयार कटलेट टिशू पेपरवर काढून घ्यावेत, जेणेकरून जास्तीचे तेल शोषले जाईल. गरमागरम कटलेट हिरवी चटणी किंवा टोमॅटो सॉससोबत खाण्यासाठी सर्व्ह करा..Khato Lot Recipe: प्रोटीनचा डोस अन् भन्नाट चव! डाळी-तांदळापासून बनवा गुजराती ‘खाटो लोट’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.