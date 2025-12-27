Morning Breakfast Recipe: कांदा नाही तरी पकोडे होतील सुपरहिट! पालक पकोड्यांची अशी रेसिपी कधी पाहिली नसेल

crispy spinach pakoda recipe without onion: सकाळच्या नाश्त्याला किंवा संध्याकाळच्या चहासोबत काहीतरी वेगळं, चवदार आणि झटपट बनवायचं असेल तर खमंग कुरकुरीत पालक पकोडे बेस्ट आहे. अनेकवेळा घरी कांदा नसतो किंवा उपवास, व्रत किंवा आरोग्य कारणांमुळे कांदा टाळायचा असतो. अशा वेळी कांद्याविना बनणारे हे पालक पकोडे जीभेचे चोचले पुरवतात. विशेष म्हणजे ही रेसिपी तयार करायला जास्त वेळ लागत नाही आणि कमी साहित्यामध्ये सहज बनते. मुलांपासून ते मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच हे पकोडे आवडतात. पावसाळा, हिवाळा किंवा कोणताही खास दिवस असो, गरमागरम पालक पकोडे आणि चहा ही जोडी सगळ्यांचं मन जिंकते. आजच घरी पालक पकोडे बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय हे जाणून घेऊया. .पालक पकोडे बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यपालककांदा पातकोथिंबीरआलं-लसूण पेस्टधणे पावडरओवामीठसोडालिंबाचा रसबेसणउकडलेला बटाटासोडातेलमीठ.पालक पकोडे बनवण्याची कृतीपालक पकोडे बनवण्यासाठी सर्वात आधी पालक चांगला धुवा आणि बारिक चिरा. नंतर कांदा पात, कोथिंबीर, आलं-लसूण पेस्ट, धणे पावडर, ओवा, मीठ, सोडा, लिंबाचा रस, बेसण, उकडलेला बटाटा सर्व साहित्य चांगले मिसळा. थोडा वेळ झाकून ठेवा. नंतर कढईत तेल गरम करायला ठेवा आणि छोटे पकोडे तळून घ्यावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.