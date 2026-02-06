Dink Pej Recipe: हिवाळ्यात शरीराला आतून उष्णता आणि ताकद देणारी डिंकाची पेया; जाणून घ्या फायदे आणि सोपी रेसिपी

Maharashtrian Dink Pej recipe for energy: आजच्या धकाधकीच्या जीवनशैलीत अगदी तरुण वयातही अनेकांना गुडघे दुखणे, कंबरदुखी, अंगात कणकण राहणे, वारंवार सर्दी होणे किंवा सकाळी उठताना शरीर जड वाटणे असे त्रास जाणवू लागले आहेत.बहुतेक वेळा हे सगळे वाढत्या वयाशी जोडले जाते, पण आयुर्वेदाच्या मते शरीरातील वात वाढणे, कॅल्शियमची कमतरता, पचनशक्ती कमकुवत होणे किंवा मेनोपॉजनंतर येणारी कमजोरी ही यामागची खरी कारणे असू शकतात. विशेषतः महिलांमध्ये पाठदुखी आणि थंडीचे आजार आता फारच सामान्य झाले आहेत..अशा परिस्थितीत लगेच औषधांकडे धाव घेण्याऐवजी, शरीराला आतून पोषण देणारा आणि वर्षानुवर्षे वापरात असलेला घरगुती उपाय अधिक परिणामकारक ठरतो. कमी साहित्य, सोपी कृती आणि भरपूर फायदे असलेलं हे पारंपरिक पेय पचन सुधारतं, ताकद वाढवतं आणि आतड्यांना आराम देतं. आज आपण अशाच एका प्रभावी आयुर्वेदिक उपायाची ओळख करून घेणार आहोत, ज्याला डिंकाची पेया किंवा रवी म्हणतात..Seasonal Tomato Soup Recipe: हिवाळ्यासाठी बेस्ट! घरच्या घरीच बनवा हंगामी टोमॅटोंचं हेल्दी सूप; रेसिपी लगेच लिहून घ्या.डिंकाची पेया बनवण्याचं साहित्यडिंक – १ ते २ टीस्पूनतूप (देशी तूप) – १ टीस्पूनगूळ – चवीप्रमाणेसुंठ पावडर – ¼ टीस्पूनबदाम – १ ते २ कापपाणी – १ कपवेलची पूड - ऐच्छिक.डिंकाची पेया बनवण्याची कृती- डिंकाची पेया तयार करताना सर्वप्रथम कढईत तूप गरम करा. - डिंक थोडा बारिक करून तुपात टाकला की तो लगेच फुलतो आणि हलका होतो. हा टप्पा महत्त्वाचा असतो, कारण नीट फुललेला डिंकच पचायला सोपा आणि गुणकारी ठरतो. - त्यानंतर त्यात पाणी घालून उकळी आणा. - उकळी आल्यानंतर गूळ, सुंठ पावडर आणि बदाम घालून मिश्रण दोन ते तीन मिनिटे उकळू द्या. - आणि इच्छेनुसार वेलची पूड घालून चव आणि सुगंध वाढवा..Healthy Bengali Shukto: हलकी गोडसर चव, सुगंधी मसाले आणि पौष्टिक भाज्यांसह; हिवाळ्यासाठी तयार करा आरोग्यदायी बंगाली शुक्तो.ही पेया सकाळी उपाशीपोटी किंवा संध्याकाळी घेतली तर शरीराला उष्णता मिळते आणि थकवा कमी होतो. मात्र ज्या लोकांना बद्धकोष्ठतेचा त्रास आहे, त्यांनी डिंकाचं प्रमाण कमी ठेवणं आवश्यक आहे. नियमित आणि मर्यादित प्रमाणात घेतल्यास डिंकाची पेया आरोग्यासाठी अत्यंत लाभदायक ठरते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.