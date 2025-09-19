Banana Buns for Evening Snacks: संध्याकाळच्या स्नॅक्ससाठी एकदम परफेक्ट! घरच्या घरीच बनवा बनाना बन्स

Evening Snack Recipes: संध्याकाळच्या चहासोबत काहीतरी वेगळं आणि चविष्ट खायचंय का? मग बनाना बन्स हा परफेक्ट पर्याय आहे. पिकलेल्या केळ्यांपासून बनवलेले हे बन्स बाहेरून खमंग तर आतून ब्रेडसारखे मऊ लागतात. ही रेसिपी अगदी झटपट होते आणि मुलं असो वा मोठे – सगळ्यांनाच आवडते. चहाच्या कपाबरोबर हे मऊ, गोडसर बनाना बन्स खाल्ले की संध्याकाळ खासच वाटते..साहित्य : दोन पिकलेली केळीएक चमचा जिरेदोन चमचे दहीदोन चमचे साखरचवीप्रमाणे मीठचिमूटभर खायचा सोडाकणीक किंवा मैदातळण्यासाठी तेल .Nepalese Jhol Momo Recipe: झणझणीत, आंबट आणि शेंगदाण्याच्या चवीचे, नेपाळचे खास झोल मोमो एकदा नक्की ट्राय करा.कृती : केळी सोलून मऊ करून घ्या (पेस्ट बनवा). त्यात जिरे, दही, साखर, मीठ, खायचा सोडा सर्व मिसळा आणि त्यात लागेल तेवढी कणीक किंवा मैदा घालून पोळीच्या पिठासारखे मळा. गोळ्याला तेलाचा हात लावून पाच-सहा तास झाकून ठेवा. नंतर जाडसर पुऱ्या लाटून मध्यम आचेवर तेलात बन्स सोनेरी रंग येईपर्यंत तळा. अशा प्रकारे ब्रेडसारखे मऊ बनाना बन्स तयार होतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.