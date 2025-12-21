Christmas Special Dessert: ख्रिसमसला काहीतरी वेगळं हवंय? हे सोपं हेल्दी डेझर्ट नक्की ट्राय करा

ख्रिसमस आला की गोड खाण्याची इच्छा आवरणं खरंच कठीण होतं. केक, चॉकलेट्स आणि मिठाया सर्वत्र असतात. पण यंदा काहीतरी वेगळं आणि शरीरालाही पोषक असं काहीतरी करून पाहूया. ही नैसर्गिक प्रोटीनने युक्त चॉकलेट फज चवीला अप्रतिम आहे, पोटही भरतं आणि खाल्ल्यावर अपराधी वाटत नाही. डार्क चॉकलेट, नट बटर आणि सुकामेवा यामुळे ही फज गोडाबरोबरच ऊर्जा देखील देते. कमी साहित्य, झटपट तयार होणारी आणि ख्रिसमससाठी अगदी योग्य अशी ही ट्रीट नक्की करून पाहा..साहित्य200 ग्रॅम बारीक चिरलेलंं डार्क चॉकलेट (70% कोको)½ कप नैसर्गिक पीनट बटर किंवा बदाम बटर¼ कप बारीक चिरलेला मिश्र सुकामेवा (बदाम, अक्रोड किंवा काजू), 2 टेबलस्पून मध किंवा घट्ट खजूर पेस्ट1½ टीस्पून सैंधव मीठ.Christmas Special Plum Cake: ख्रिसमस स्पेशल, घरच्या घरी बनवा तोंडात विरघळणारा प्लम केक.कृतीस्टेप 1:डबल बॉयलर पद्धतीने किंवा मायक्रोवेव्हमध्ये कमी वेळासाठी गरम करत डार्क चॉकलेट वितळवा. मधेमधे ढवळत राहा, जेणेकरून चॉकलेट मऊ आणि गुळगुळीत होईल.स्टेप 2:वितळलेल्या चॉकलेटमध्ये नट बटर, मध किंवा खजूर पेस्ट आणि समुद्री मीठ घाला. सगळं मिश्रण चमकदार आणि एकजीव होईपर्यंत नीट मिसळा..स्टेप 3:आता त्यात बारीक चिरलेला सुकामेवा घालून हलक्या हाताने मिसळा. हे मिश्रण बटर पेपर लावलेल्या ट्रेमध्ये ओता आणि समान पसरवा.स्टेप 4:ट्रे 2 ते 3 तास फ्रिजमध्ये ठेवा. फज व्यवस्थित सेट झाल्यावर लहान चौकोनी तुकडे कापा.ही हेल्दी चॉकलेट फज ख्रिसमस पार्टीसाठी, गिफ्टिंगसाठी किंवा फक्त स्वतःला थोडं स्पेशल ट्रीट देण्यासाठी एकदम योग्य आहे—चवदार, पौष्टिक आणि समाधान देणारी..Alia Bhatt’s Beetroot Salad: हिवाळ्यात सेलिब्रिटीसारखा ग्लो हवाय? आलिया भटची फेमस 'बीटरूट सॅलड' रेसिपी ठरेल गेम चेंजर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.