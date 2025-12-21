फूड

Christmas Special Dessert: ख्रिसमसला काहीतरी वेगळं हवंय? हे सोपं हेल्दी डेझर्ट नक्की ट्राय करा

Christmas Party Dessert Idea: ख्रिसमसच्या आनंदात गोड खायचंय, पण हेल्दी? मग हे चॉकलेट फज नक्की ट्राय करा.
Christmas Special Chocolate Fudge

Christmas Special Chocolate Fudge

Anushka Tapshalkar
ख्रिसमस आला की गोड खाण्याची इच्छा आवरणं खरंच कठीण होतं. केक, चॉकलेट्स आणि मिठाया सर्वत्र असतात. पण यंदा काहीतरी वेगळं आणि शरीरालाही पोषक असं काहीतरी करून पाहूया. ही नैसर्गिक प्रोटीनने युक्त चॉकलेट फज चवीला अप्रतिम आहे, पोटही भरतं आणि खाल्ल्यावर अपराधी वाटत नाही. डार्क चॉकलेट, नट बटर आणि सुकामेवा यामुळे ही फज गोडाबरोबरच ऊर्जा देखील देते. कमी साहित्य, झटपट तयार होणारी आणि ख्रिसमससाठी अगदी योग्य अशी ही ट्रीट नक्की करून पाहा.

