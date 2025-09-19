Easy Navratri Vrat Recipe: नवरात्रीच्या उपवासासाठी बनवा खास कुरकुरीत अन् चविष्ट करंज्या; लगेच लिहून घ्या ही सोपी रेसिपी

Navratri Special Upvas Recipe: नवरात्र काही दिवसांवर येत आहे. या काळात अनेक घरांमध्ये घट बसवला जातो, देवीची रोज आरती केली जाते. तसेच नवरात्रीचे नऊ दिवस अनेकजण उपवास करतात. काहीजण अनवाणी चालतात, काहीजण फक्त फळं खातात, तर काहीजण उपवासाचे म्हणजेच फराळाचे पदार्थ खाऊन उपवास करतात.सलग नऊ दिवस एकसारखे फराळाचे पदार्थ खाणे शक्य नसते. म्हणूनच आम्ही तुमच्यासाठी खास साबुदाणा-बटाट्याच्या करंज्यांची रेसिपी घेऊन आलो आहोत..साहित्य: पारीसाठी दोन मध्यम आकाराच्या वाट्या साबुदाणा पीठ, एक उकडलेला बटाटा, थोडे मीठ, तळणीसाठी तेल/तूप.सारणासाठी : तीन-चार उकडलेले बटाटे, पाच-सहा हिरव्या मिरच्या, जिरे, पाव वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, दोन चमचे भाजलेल्या शेंगदाण्याचे कूट, चवीनुसार मीठ, (दोन चमचे ओल्या खोबऱ्याचा चव ऐच्छिक)..Upvas Rasmalai Recipe: उपवासातही मिळवा फेस्टिव्हलसारखी ट्रीट; नोट करा उपवासाच्या रसमलाईची सोपी रेसिपी.कृती : सर्वप्रथम बटाटा बारीक किसून घ्यावा. त्यानंतर साबुदाणा पिठात थोडे मीठ घालून एकजीव करावे. किसलेला बटाटा पिठात मिसळून आवश्यकतेनुसार पाणी घालून पीठ मळावे. साबुदाणा फुगतो, त्यामुळे पाणी त्यानुसारच घालावे. पीठ खूप घट्ट किंवा खूप सैल नसावे. तयार पीठ १०-१५ मिनिटे झाकून ठेवावे..सारण तयार करण्यासाठी बटाटे थोडेसे कुस्करून घ्यावेत. खूप जास्त मॅश करू नये. मिरचीचा ठेचा तयार करावा. नंतर कढईत तूप टाकून त्यात जिरे आणि मिरचीचा ठेचा थोडा परतावा. परतल्यावर त्यात कुस्करलेले बटाटे टाकून एकजीव करावे आणि चवीनुसार मीठ घालून परतावे. दाण्याचे कूट आणि चिरलेली कोथिंबीर टाकून सारण तयार करावे. व थंड होऊ द्यावे.त्यानंतर पीठाच्या इच्छित आकाराच्या पाऱ्या, आवश्यकतेनुसार तूपावर लाटून त्यात तयार केलेले सारण भरून नेहमीप्रमाणे करंज्या करून मंद आचेवर तळाव्यात. पाऱ्या प्लॅस्टिक पेपरवर लाटल्यास, त्या पटकन लाटता येतात..Upvas Achar Recipe: घरच्या घरी बनवा रुचकर उपवासाचे कैरीचे लोणचे, जाणून घ्या कृती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.