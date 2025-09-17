Nepalese Jhol Momo Recipe: झणझणीत, आंबट आणि शेंगदाण्याच्या चवीचे, नेपाळचे खास झोल मोमो एकदा नक्की ट्राय करा

फूड

Anushka Tapshalkar
Updated on

जर तुम्ही याआधी याबद्दल ऐकलं नसेल, तर झोल मोमो हा पारंपरिक नेपाळी पदार्थ तुमच्या चवीला नक्कीच थक्क करून टाकेल. नेहमीच्या मोमोपेक्षा वेगळा आणि स्वादिष्ट असा हा पदार्थ असतो. त्यासोबत दिला जाणारा झोल आचार हा आंबट, तिखट आणि नटी (nutty) चवीचा विशेष सॉस असतो. भाजलेले सोयाबीन, तिळ आणि शेंगदाणे यांचा वापर करून हा बेस तयार होतो. त्यात भरपूर लसूण, आले, हिरव्या व लाल मिरच्या, कांदा, टोमॅटो आणि कोथिंबिरीची देठं टाकून त्याचा स्वाद वाढवला जातो. आंबटपणासाठी लिंबाचा रस किंवा नेपाळात मिळणाऱ्या ‘लाप्सी’ (हॉग प्लम) फळाचा वापर केला जातो. हा झोल आचार तुम्ही डिपिंग सॉस म्हणून किंवा गरम सूपप्रमाणेही सर्व्ह करू शकता. एकदा चाखलात की हा तुमचा आवडता कम्फर्ट फूड होईल!

