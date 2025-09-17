Nepalese Jhol Momo Recipe: झणझणीत, आंबट आणि शेंगदाण्याच्या चवीचे, नेपाळचे खास झोल मोमो एकदा नक्की ट्राय करा

जर तुम्ही याआधी याबद्दल ऐकलं नसेल, तर झोल मोमो हा पारंपरिक नेपाळी पदार्थ तुमच्या चवीला नक्कीच थक्क करून टाकेल. नेहमीच्या मोमोपेक्षा वेगळा आणि स्वादिष्ट असा हा पदार्थ असतो. त्यासोबत दिला जाणारा झोल आचार हा आंबट, तिखट आणि नटी (nutty) चवीचा विशेष सॉस असतो. भाजलेले सोयाबीन, तिळ आणि शेंगदाणे यांचा वापर करून हा बेस तयार होतो. त्यात भरपूर लसूण, आले, हिरव्या व लाल मिरच्या, कांदा, टोमॅटो आणि कोथिंबिरीची देठं टाकून त्याचा स्वाद वाढवला जातो. आंबटपणासाठी लिंबाचा रस किंवा नेपाळात मिळणाऱ्या ‘लाप्सी’ (हॉग प्लम) फळाचा वापर केला जातो. हा झोल आचार तुम्ही डिपिंग सॉस म्हणून किंवा गरम सूपप्रमाणेही सर्व्ह करू शकता. एकदा चाखलात की हा तुमचा आवडता कम्फर्ट फूड होईल!.साहित्य :बेस प्युरीसाठीसोयाबीन – २ टेबलस्पूनपांढरे तिळ – २ टेबलस्पूनशेंगदाणे – ¼ कपतेल – २ टेबलस्पूनजिरे – १ टीस्पूनतिरवळ (Tirphal) (मिरे) – १०लसूण – १२ पाकळ्याआले – ३ इंचहिरव्या मिरच्या – ३लाल मिरच्या – २कांदा – १ (स्लाइस केलेला)हळद – ¼ टीस्पूनटोमॅटो – ३ (मोठ्या तुकड्यांत)कोथिंबिरीची देठं – एक मूठमीठ – चवीपुरतेगरम पाणी – आवश्यकतेनुसारताजी कोथिंबीर – एक छोटी मूठ.Korean Kimchi: आंबट तिखट अन् खमंग चवीचं कोबीचं लोणचं म्हणजेच कोरियन किमची नक्की आहे तरी काय?.झोल आचारासाठीपाणी – आवश्यकतेनुसारताजी कोथिंबीर – एक मूठ (चिरलेली)लिंबाचा रस – १ लिंबाचाझोल सूपसाठीपाणी – आवश्यकतेनुसारसाखर – एक मोठा चिमूट.कृती :एका पॅन मोठ्या आचेवर गरम करा आणि नंतर आच कमी करा.नंतर पॅनमध्ये सोयाबीन, शेंगदाणे आणि तिळ हलके तपकिरी होईपर्यंत भाजून एका भांड्यात थंड होण्यासाठी ठेवा.आता पॅनमध्ये तेल गरम करून त्यात जिरे, सिचुआन मिरी - तिरवळ (Tirphal) (मिरे), लसूण, आले, हिरव्या आणि लाल मिरच्या टाका आणि परता.त्यात कांदा घालून तो मऊ आणि पारदर्शक होईपर्यंत शिजवा.आच कमी करून हळद टाका आणि हलवा. नंतर टोमॅटो, कोथिंबिरीची देठं आणि मीठ टाका.टोमॅटो ३–४ मिनिटे शिजल्यावर गरम पाणी घालून झाकण ठेवून टोमॅटो पूर्ण मऊ होईपर्यंत शिजवा.गॅस बंद करून हे मिश्रण थंड होऊ द्या.थंड झाल्यावर हे मिश्रण मिक्सरमध्ये टाका. त्यात भाजलेले सोयाबीन, तिळ आणि शेंगदाणे टाकून बारीक प्युरी तयार करा.ही प्युरी एका खोल भांड्यात काढून त्यात आवश्यकतेनुसार पाणी आणि चिरलेली कोथिंबीर टाका आणि हलवा.चव बघून मीठ आणि लिंबाचा रस टाका आणि पुन्हा हलवा.झोल आचार तयार आहे! .Russian Salad: मॉस्कोच्या हॉटेलमधून जगभर!शाकाहारी आणि मांसाहारी अशा दोन्ही रूपांत लाजवाब ‘रशियन सॅलड’ची गोड कहाणी नक्की वाचा.झोल सूप बनवण्यासाठी:मोठ्या आचेच्या गॅसवर झोल आचार बनवलेलल्या भांड्यात जास्त पाणी आणि साखर टाकून उकळवा.उकळल्यानंतर चाखून चव बघा आणि आवश्यक असल्यास मीठ किंवा साखर घाला.गरम झोल सूप तयार झाले आहे. हे गरम मोमोससोबत सर्व्ह करा!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.